Tesla n’utilise que des logiciels internes et open source et exploite directement les nœuds Bitcoin.Les Bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoin, et non convertis en monnaie fiduciaire.

Elon Musk sur Twitter vient d’annoncer que vous pouvez désormais acheter une voiture Tesla avec Bitcoin. L’annonce de Musk intervient près d’un mois après que Tesla a déclaré dans un dépôt que la décision faisait partie de sa politique d’investissement générale en tant qu’entreprise et visait à diversifier et à maximiser ses rendements en espèces. Il a déclaré qu’il avait investi un total de 1,5 milliard de dollars en bitcoins dans le cadre de la nouvelle politique et qu’il pourrait «acquérir et détenir des actifs numériques de temps en temps ou à long terme». Le Bitcoin a également bondi de plus de 10% le lendemain pour atteindre un niveau record de 43625 $ après la divulgation de Tesla. Bitcoin, qui a atteint de nouveaux records ces derniers mois après un tour de montagnes russes au cours de la dernière décennie, a également attiré le soutien de grandes institutions financières cette année. Le plus grand gestionnaire de fonds au monde, Blackrock, a récemment modifié une poignée de mandats d’investissement pour permettre à certains de ses fonds d’investir dans la devise.

