ELON MUSK, fondateur et PDG de SpaceX a précisé que la mission sur Mars n’est pas ce que les gens pensent, a déclaré qu’un «groupe de personnes mourra probablement au début».

Le plan de Musk d’envoyer des gens sur Mars d’ici 2026 a été considéré comme une «trappe d’évasion pour les riches», a-t-il déclaré lors d’une discussion avec le fondateur de la Fondation X Prize, Peter Diamandis.

SpaceX a réussi 73 atterrissages réussis des fusées Falcon 9 conçues pour transporter des personnes et des charges utiles Crédits: Getty

« Il[the space mission to Mars] est dangereux, inconfortable et n’aura probablement pas de bonne nourriture, c’est un long voyage, vous pourriez ne pas revenir vivant », a-t-il déclaré dans la conversion diffusée par X Prize.

«Mais c’est une aventure glorieuse et ce sera une expérience incroyable», a-t-il ajouté.

La mission est ouverte aux bénévoles uniquement parce que «c’est difficile d’atterrir là-bas [Mars]. »

SpaceX a lancé 113 roquettes du cheval de bataille Falcon 9 à ce jour avec 73 atterrissages réussis, selon le site Web de la société.

La société affirme que les fusées Falcon 9 sont conçues pour transporter en toute sécurité des personnes et des charges utiles en orbite terrestre et au-delà, mais certaines des roquettes n’ont pas réussi à atterrir en toute sécurité et ont dans certains cas explosé.

Une fusée a explosé au-dessus du Texas en mars, selon le New York Post, tandis qu’une autre fusée a éclaté en morceaux dans l’océan Atlantique en 2015 avant d’atteindre la station spatiale.

En 2015, Musk a déclaré dans un Tweet que «les chances qu’une fusée atterrisse avec succès aujourd’hui sont toujours inférieures à 50%». Il a précisé à l’époque que ce chiffre passerait à 80% avec d’autres lancements à venir.

L’année dernière, Musk a révélé des plans d’envoi jusqu’à un million de personnes vivront sur Mars d’ici 2050 en construisant 100 vaisseaux spatiaux – qui transporteraient des personnes – par an sur une période de 10 ans.

Musk a pour objectif de commencer à envoyer des gens sur Mars d’ici 2026 Crédit: Reuters

Samedi, la capsule SpaceX Crew Dragon s’est amarrée avec succès à la Station spatiale internationale, arrivant près d’un jour après son décollage de Floride.

Il s’agit de la première mission de vol spatial habité à envoyer des astronautes sur des Falcon 9 et Drago éprouvés en vol, selon la compagnie.

«Leur arrivée signifie qu’il y a maintenant 11 humains à bord de notre laboratoire en orbite, un nombre jamais vu depuis l’ère de la navette spatiale. Les câlins abondent » La NASA a déclaré dans un Tweet le samedi.