Elon Musk dit que Twitter supprimera l’option pour bloquer les utilisateurs

Twitter, (récemment rebaptisé X) semble prendre une autre tournure pour le pire alors qu’Elon Musk a affirmé vendredi qu’il supprimait la fonction de blocage de l’application. Si Musk le fait, les utilisateurs auraient toujours la possibilité d’empêcher d’autres profils d’apparaître sur leurs flux, mais l’option d’empêcher les abonnés indésirables de voir votre activité pourrait appartenir au passé.

Propriétaires de Tesla Silicon Valley, un profil géré par des aficionados de Tesla, a demandé dans un Tweet vendredi : « Y a-t-il une raison de bloquer ou de mettre quelqu’un en sourdine ? Donne tes raisons. » Musk a répondu au message en affirmant: « Block va être supprimé en tant que » fonctionnalité « , sauf pour les DM. »

Mis à part son message, Musk n’a pas officiellement confirmé que la fonctionnalité de blocage sera supprimée, ni n’a-t-il indiqué quand ni pourquoi, disant simplement dans une réponse de suivi que la fonctionnalité de blocage « n’a aucun sens ».

Musk a déjà parlé, comme avec son projet de lutte contre le PDG de Meta, Mark Zuckerberg qui s’est terminé sans suivi de la part de Musk. Cependant, les ramifications de la poursuite du combat ne blesseraient que Musk, tandis que l’élimination de l’une des principales fonctionnalités de sécurité de Twitter affecterait tous les utilisateurs de Twitter en les exposant au harcèlement, aux menaces et au harcèlement.

L’annonce de Musk intervient alors que la haine et le harcèlement en ligne continuent d’augmenter avec 52% des adultes déclarant avoir été harcelés en ligne au cours de leur vie, selon un enquête annuelle par la Ligue anti-diffamation.

« La haine et le harcèlement en ligne sont un problème vraiment grave », a déclaré Jordan Kraemer, directeur de recherche à l’ADL. USA aujourd’hui. « Même lorsqu’il reste en ligne, il est extrêmement dommageable et les personnes à qui il est le plus dommageable sont souvent ceux qui ne sont pas en position de pouvoir pour apporter les changements nécessaires. »

Pourtant, la personne qui est responsable de ces changements est, en fait, en train d’empirer les choses. D’autres préoccupations ont abondé lorsque Musk a démantelé le conseil de confiance et de sécurité de Twitter. En supprimant le conseil Larry Magid, le PDG de l’association de sécurité pour enfants ConnectSafely a déclaré Politique: « Twitter perdra l’occasion d’apprendre d’un groupe diversifié d’experts allant des absolutistes de la liberté d’expression aux personnes extrêmement protectrices des enfants et de la vie privée des gens. »

Avant reprendre Twitter en octobre de l’année dernière, Musk s’est adressé aux employés pour la première fois en juin, faisant part de ses prétendues inquiétudes concernant le harcèlement sur la plateforme. Cependant, son commentaire le plus préoccupant était que toutes les décisions relatives au contenu devraient être déterminées en fonction du caractère divertissant du contenu publié sur Twitter, ont déclaré deux employés anonymes. Le Washington Post à l’époque.

La grande question est de savoir pourquoi Musk veut abandonner l’option de bloquer les gens en premier lieu. Les revenus publicitaires de Twitter sont probablement un facteur dans tout cela. Depuis la mi-juillet, Twitter a a perdu plus de la moitié de ses revenus publicitaires depuis que Musk a repris l’entreprise. Cela a conduit Twitter à rechercher de plus en plus d’annonceurs peu recommandables qui remplissent les délais avec des publicités pour les escroqueries cryptographiques et les suppléments d’huile de serpent, incitant de nombreux utilisateurs à encourager publiquement les annonceurs bloquants. Parallèlement, une industrie artisanale de plugins qui bloquent automatiquement les utilisateurs abonnés à Twitter Blue est apparu ces derniers mois.

Si Musk va de l’avant avec la suppression de la fonctionnalité de blocage, Twitter est susceptible d’enfreindre les politiques de Google et de l’App Store d’Apple qui exigent que les applications autorisent les utilisateurs à bloquer le contenu. Pommes Page des directives de l’App Store déclare explicitement que les applications doivent avoir « la capacité de bloquer les utilisateurs abusifs du service ». De même, Les directives de Google disent que toutes les applications doivent fournir « un système intégré pour bloquer l’UGC et les utilisateurs ».