Elon Musk dit que Twitter, maintenant X, les utilisateurs perdront la possibilité de bloquer le contenu

Les utilisateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ne pourront plus bloquer les commentaires des abonnés indésirables, selon un article du propriétaire de X Elon Musk vendredi, éliminant ce qui a longtemps été considéré comme un élément de sécurité clé. Le blocage ne sera disponible que pour les messages directs, a-t-il déclaré.

« Le bloc va être supprimé en tant que » fonctionnalité « , sauf pour les DM », a écrit Musk vendredi. Il répondait à un post du compte de Tesla Propriétaires de la Silicon Valley, demandant : « Y a-t-il une raison de bloquer ou de mettre quelqu’un en sourdine ? » Le groupe derrière ce compte fait la promotion de la société de voitures électriques, dont Musk est le PDG.

Depuis l’acquisition de Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars, Musk a remanié l’entreprise, licenciant de nombreux employés, rétablissant des comptes précédemment interdits et rebaptisant récemment l’entreprise et la plate-forme en tant que X. Il n’a pas fourni de raison ni de délai pour éliminer la fonction de blocage. , disant seulement dans une réponse de suivi que « cela n’a aucun sens » et que la fonction de sourdine sera toujours disponible.

Les utilisateurs ont pu utiliser la fonction de blocage pour s’assurer que le contenu haineux et le harcèlement n’apparaissent pas dans leur flux en réponse à leurs publications. La fonction de mise en sourdine empêche simplement l’utilisateur individuel de voir les réponses indésirables, mais ne les élimine pas des flux des autres.

Les utilisateurs de Twitter utilisent également depuis longtemps la fonction de blocage dans les boycotts et pour éviter de voir des publicités de marques ou de promoteurs spécifiques sur la plate-forme.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, un investisseur dans le nouveau Twitter aux côtés de Musk, a déclaré dans un poste que l’entreprise devrait concentrer son attention ailleurs.

« X devrait vraiment résoudre les problèmes de bots et de spam avant de supprimer les blocs », a écrit Zhao, dont la société possède l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde. « Juste mon 0.02. »

Louis Jones, un responsable de longue date des médias et de la publicité qui travaille maintenant au Brand Safety Institute, a déclaré que le dernier plan de Musk était très préoccupant car les utilisateurs pourraient être inondés de spam, de menaces et d’autres contenus nuisibles.

« L’approche laxiste de Musk en matière de liberté d’expression » aura probablement un « double effet », rendant l’intimidation plus courante sur la plate-forme et inhibant la liberté d’expression des utilisateurs qui sont la cible d’intimidateurs et de prédateurs, a écrit Jones dans un e-mail à CNBC. « C’est une spirale descendante qui ne peut pas être bonne pour le succès à long terme de X. »

– Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.

