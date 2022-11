Elon Musk dit que Twitter lance de nouvelles coches de vérification grises et dorées

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré que la plate-forme introduirait bientôt des coches de vérification grises et dorées sur les comptes représentant les entreprises et les gouvernements, en plus du badge de vérification bleu habituel pour les particuliers.

Après avoir laissé entendre que Twitter envisageait de montrer différents badges de vérification de couleur pour certains comptes la semaine dernièreMusk a maintenant confirmé que le réseau social poursuivra le plan, ce qu’il qualifie de “douloureux, mais nécessaire”.

La décision d’introduire un badge de vérification de couleur différente va à l’encontre de l’opinion originale très médiatisée de Musk sur le système de vérification de Twitter, le nouveau PDG déclarant à l’époque qu’il voulait supprimer ce qu’il a décrit comme un système «seigneurs et paysans» pour ceux qui l’ont fait et n’avait pas la coche de vérification bleue emblématique de Twitter, appelant le nouveau badge de vérification payant via Twitter Blue “le grand niveleur”.

Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi la semaine prochaine. Chèque or pour les entreprises, chèque gris pour le gouvernement, bleu pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification. Douloureux, mais nécessaire. – Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022

Twitter a cessé de prendre de nouveaux abonnés Twitter Blue deux jours après la mise en ligne du nouveau plan d’abonnement de 7,99 $/mois plus tôt ce mois-ci. Dans le court laps de temps où il était disponible, de nombreuses marques et personnalités ont subi une usurpation d’identité via le système de vérification payant de Musk, qui permettait à quiconque de payer pour afficher une coche de vérification bleue sur son compte, sans aucune vérification préalable pour vérifier qu’il étaient ce qu’ils prétendaient être.

Selon Musk, Twitter Blue devrait provisoirement revenir vendredi la semaine prochaine.

La décision de vendre des badges bleus a été vivement critiquée par des représentants du gouvernement, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision d’Elon Musk de vendre la coche d’origine comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau de Twitter à un risque d’usurpation d’identité et de propagation. de désinformation.