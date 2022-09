Elon Musk dit que Tolkien “se retourne dans sa tombe” à cause des “Rings of Power” d’Amazon

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Elon Musk a déclaré lundi que JRR Tolkien, l’auteur de la série “Le Seigneur des Anneaux”, “se retourne dans sa tombe” à propos de la nouvelle adaptation à succès d’Amazon Prime des livres fantastiques “Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir”.

“Jusqu’à présent, presque tous les personnages masculins sont des lâches, des connards ou les deux”, a tweeté le PDG de Tesla. “Seul Galadriel est courageux, intelligent et gentil.”

Galadriel est une elfe guerrière qui dirige la série Amazon et un personnage créé par Tolkien.

Il a ajouté plus tard: “Ceux qui prétendent que toute critique de Rings of Power signifie que vous êtes raciste se présentent comme des racistes cachés.”

“LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR” DEVIENT LA PREMIÈRE LA PLUS REGARDÉE SUR AMAZON AVEC 25 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS

Parmi les critiques de certains fans selon lesquelles le casting de personnages non blancs n’était pas fidèle au monde de Tolkien, le contributeur du Hollywood Reporter, Richard Newby, a déclaré : « Le refrain le plus courant est que Tolkien n’incluait pas les personnes de couleur dans ses histoires. faux, car les harfoots sont décrits comme ayant la peau “plus brune”, mais Tolkien n’a pas souvent insisté pour décrire la couleur de la peau.”

Morfydd Clark, l’actrice qui joue Galadriel, a défendu son personnage se transformant en un rôle plus guerrier qu’elle n’était décrite dans “Le Seigneur des Anneaux”.

ELON MUSK A PARLÉ À LA RETRAITE DU CHEF DU GOP KEVIN MCCARTHY LE MÊME JOUR LIZ CHENEY A PERDU LA PRIMAIRE

“Je dirais que sa sérénité [in “Lord of the Rings”] est durement gagné », a-t-elle déclaré à Variety.« Je ne pense pas que vous atteigniez ce niveau de sagesse sans passer par les choses. Elle parle en fait avec sagesse, il y a une perte d’innocence, ce qui était une très bonne chose pour moi de trouver dans la tradition. Parce que, genre, quel âge as-tu quand tu as encore des milliers d’années ? C’était donc en pensant à l’innocence qu’elle avait perdue pendant ce temps.”

« The Rings of Power » est une préquelle de « The Hobbit » et « The Lord of the Rings ».

Musk est un lecteur passionné de science-fiction / fantastique et critique également fréquemment son collègue milliardaire et fondateur d’Amazon Jeff Bezos quand il le peut.

Les deux dirigent également des entreprises rivales d’exploration spatiale SpaceX et Blue Origin.

“The Rings of Power” est à la fois la série télévisée la plus chère jamais réalisée et la plus grande première d’Amazon avec plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde jeudi dernier.

Les tweets de Musk ont ​​fait écho à des critiques similaires sur Twitter mais ont également eu leurs détracteurs.

“Elon Musk ne vient pas me voir pour des conseils sur la façon d’échouer à acheter Twitter, et je ne vais pas vers lui pour des critiques de films, de télévision ou de littérature”, a déclaré l’écrivain de “Good Omens” Neil Gaiman – qui n’est pas lié à la show – tweeté après avoir été interrogé sur les remarques de Musk par un fan.