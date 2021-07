Elon Musk dit que Tesla ouvrira les Superchargeurs à d’autres voitures en 2021

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le réseau de stations de recharge rapide DC de l’entreprise pour ses véhicules électriques, également connu sous le nom de réseau Tesla Supercharger, sera ouvert à d’autres types de véhicules électriques en 2021.

Répondant à un fan de Tesla sur Twitter, où Musk compte 58,3 millions d’abonnés, le PDG a spécifiquement écrit: « Nous ouvrons notre réseau de superchargeurs à d’autres véhicules électriques plus tard cette année. »

Musk n’a pas dit où dans le monde Tesla mettrait ses bornes de recharge rapide CC à disposition pour une utilisation avec d’autres véhicules électriques, ou quelles marques et modèles seraient compatibles avec les chargeurs sur route de Tesla en 2021.

Il a dit que Tesla avait l’intention d’ouvrir les Superchargeurs à d’autres véhicules électriques dans tous les pays, à terme.

Auparavant, Tesla commercialisait ses véhicules comme ayant un énorme avantage – par rapport aux autres marques de véhicules électriques à batterie – en raison des stations de recharge exclusives de l’entreprise sur la route.

Le réseau de recharge Tesla est disponible pour les conducteurs de voitures Tesla sans aucun type de frais d’adhésion requis. Tesla facture les conducteurs pour la recharge à la minute, ou par kilowattheure pour la « suralimentation » en fonction des lois locales.

Alors que Teslas peut alimenter la plupart des stations de recharge de véhicules électriques à l’aide de câbles adaptateurs, les propriétaires de Tesla disposent pour le moment des stations Supercharger de niveau 3 et plus récentes de l’entreprise.

Les connecteurs qu’ils utilisent pour brancher et alimenter sur la route les nouveaux Superchargeurs rendent les stations Tesla incompatibles avec les autres véhicules électriques et, en théorie, maintiennent les lignes plus courtes et les chargeurs plus disponibles pour les conducteurs Tesla.

La promesse de Musk mardi donne plus de détails qu’une remarque précédente qu’il a faite au YouTuber MKBHD, Marques Brownlee, en décembre 2020. À ce moment-là, Musk a déclaré que d’autres constructeurs automobiles étaient » discrets « , cherchant à accéder aux superchargeurs Tesla, et que l’équipement était déjà « être rendu accessible à d’autres voitures électriques. »

Des rapports précédents de Reuters et d’autres ont déclaré que Tesla était en pourparlers pour établir des stations de recharge rapide ouvertes aux véhicules électriques d’autres sociétés dans Allemagne, la Suède et la Norvège.

Aux États-Unis, les concurrents se sont depuis longtemps concentrés sur les stations de recharge qui desservent les véhicules électriques à batterie d’un large éventail de constructeurs automobiles. Ceux-ci incluent : Aerovironment, ChargePoint, Electrify America, Volta, eVgo, Sema et bien d’autres. (En Chine et dans certaines régions d’Europe, le déploiement de l’infrastructure de recharge a été encore plus rapide qu’aux États-Unis)

Selon le site Web de Tesla, la société exploite désormais plus de 25 000 stations de recharge dans le monde.

Si Tesla ouvre un nombre important de ses stations de recharge aux États-Unis, surtout si elle peut alimenter les voitures de sources d’énergie renouvelables là-bas — il peut puiser dans de nouveaux financements gouvernementaux tels que des subventions, des crédits d’impôt, des rabais ou des crédits d’énergie verte qu’il peut vendre aux entreprises qui en ont besoin pour compenser leur propre impact environnemental.

Les types exacts de crédits seraient à la discrétion de diverses autorités étatiques et fédérales qui gèrent des programmes environnementaux et des régimes de crédit vert.

Au premier trimestre 2021, Tesla a déclaré 518 millions de dollars de revenus provenant de la vente de crédits réglementaires. La société devrait publier sa mise à jour des résultats du deuxième trimestre, y compris les nouveaux numéros de Supercharger et les revenus des ventes de crédits réglementaires sur Lundi 26 juillet.