Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que le prochain Cybertruck de la société reconnaîtrait le propriétaire de la voiture et ouvrirait la porte au lieu d’avoir des poignées de porte conventionnelles. Répondant à une question d’un utilisateur de Twitter sur toute nouvelle information sur Cybertruck, Musk a déclaré: «En fin de compte, nous avons conservé la conception de la production presque exactement la même que celle du show car. Juste quelques petits ajustements ici et là pour le rendre légèrement meilleur. Pas de poignées de porte. La voiture vous reconnaît et ouvre la porte. Avoir les quatre roues directrices est incroyable pour une maniabilité agile et des virages serrés ! »

Le Cybertruck est le véhicule électrique très attendu de Tesla qui prétend être un meilleur utilitaire qu’un camion avec plus de performances qu’une voiture de sport. Selon l’IANS, Musk avait confirmé plus tôt ce mois-ci que Cybertruck serait équipé d’une direction directionnelle à 4 roues, ce qui entraînerait une fonctionnalité similaire au «mode crabe» du Hummer EV.

La révélation de Musk sur le Cebertruck reconnaissant son propriétaire a enthousiasmé certains adeptes.

J’ai hâte d’avoir le mien ! La réservation est en place depuis un certain temps. Actuellement l’un de vos bêta-testeurs Starlink également, tout simplement incroyable la différence que vous avez faite dans notre vie ! Merci, Elon ! – Rêves de Tesla (@TheFly75667564) 18 juillet 2021

Je n’ai jamais été aussi enthousiaste à l’idée de me débarrasser de mon véhicule actuel. F150Y aura-t-il une livraison en usine ?— Kelley Howard (@KelleyHoward15) 16 juillet 2021

Certains utilisateurs de Twitter, cependant, doutent de cette fonctionnalité.

Pour ma part, j’aimerais avoir des poignées de porte. Conduire le modèle X de la femme aujourd’hui et j’ai dû chercher et appuyer 6 fois sur un écran tactile (en conduisant) pour éteindre la climatisation au lieu de simplement tourner un bouton de climatisation physique. Je veux un camion électrique, sans la technologie « new age » non éprouvée. – JerryRigEverything (@ZacksJerryRig) 17 juillet 2021

Il y a des raisons pour lesquelles les voitures ont des poignées de porte. L’une est que les sauveteurs peuvent vous sortir de votre véhicule, par exemple en cas d’accident (même lorsqu’il n’y a pas d’alimentation électrique). Oui, vous perdez 0,001 point de coefficient de traînée, mais à quoi ça sert quand votre voiture a la taille d’un char ? — Gordon (@Gordonski_7BC) 17 juillet 2021

IANS a rapporté que Tesla avait annoncé avoir produit et livré plus de 200 000 véhicules au deuxième trimestre 2021. Au deuxième trimestre, la société a produit 206 421 unités et livré 201 250 unités.

