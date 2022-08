Elon Musk dit que Tesla augmentera le prix du FSD de 25% en septembre

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé dimanche une augmentation de prix de 25 % pour le système d’assistance à la conduite haut de gamme de la société, commercialisé sous le nom de Full Self-Driving, ou FSD. Le prix passera à 15 000 dollars contre 12 000 dollars le 5 septembre, a déclaré Musk dans un tweet.

Aujourd’hui, Tesla facture à ses clients 12 000 $ à l’avance pour le FSD, ou 199 $ par mois sur la base d’un abonnement.

Musk n’a pas immédiatement mentionné une augmentation du coût des abonnements FSD et Tesla n’a pas répondu à une demande d’informations complémentaires.

Tous les nouveaux véhicules Tesla sont livrés avec un ensemble d’assistance à la conduite standard appelé Pilote automatique, qui comprend des fonctionnalités telles que le « régulateur de vitesse en fonction du trafic » et le « guidage automatique ». Ceux-ci s’appuient sur des caméras, d’autres capteurs, du matériel et des logiciels pour maintenir automatiquement un véhicule Tesla centré sur sa voie et se déplaçant à la vitesse du trafic environnant.

L’option d’assistance à la conduite la plus chère de Tesla, FSD, comprend ce que l’entreprise appelle “Traffic and Stop Sign Control” et “Navigate on Autopilot” parmi ses fonctionnalités.

Ces fonctionnalités plus avancées sont destinées à permettre aux voitures Tesla de détecter et de ralentir automatiquement les panneaux de signalisation et les signaux ; naviguer de la bretelle d’accès à la bretelle de sortie tout en enclenchant les clignotants ; changer de voie et prendre les sorties.

Tesla dit aux conducteurs de rester attentifs et d’être prêts à prendre en charge la direction et le freinage de leur voiture à tout moment lors de l’utilisation du pilote automatique ou du FSD. Sa technologie ne rend pas les véhicules Tesla autonomes.

Une fonctionnalité Tesla appelée Smart Summon permet aux conducteurs d’utiliser un smartphone et une application mobile Tesla comme une télécommande pour appeler leur voiture depuis l’autre côté d’un parking et conduire lentement, sans personne derrière le volant, jusqu’à l’endroit où ils se trouvent.

Alors que certaines fonctionnalités FSD sont également incluses dans une option moins chère appelée Enhanced Autopilot, ou EAP, seuls les clients de Tesla qui achètent ou souscrivent à l’option premium peuvent demander l’accès à FSD Beta, une version expérimentale du système de Tesla.

Les utilisateurs de FSD Beta sont censés obtenir un “score de sécurité” élevé de Tesla pour obtenir et conserver l’accès au système.

L’approche de Tesla a suscité des critiques et un examen réglementaire de la part de la National Highway Traffic Safety Administration et du California Department of Motor Vehicles.

Pourtant, la société va de l’avant et publie une version limitée de la dernière version de FSD Beta, pour un groupe d’utilisateurs relativement restreint, a également tweeté Musk dimanche.

Plus tôt, il a écrit sur Twitter : “Il y a de nombreux changements majeurs dans le code, il s’agira donc d’un déploiement très prudent. Sortie le 20/08 à environ 1 000 propriétaires de Tesla, puis le 10.69.1 la semaine prochaine pour tenir compte des commentaires et de la diffusion à environ 10 000 clients. , puis 10.69.2 semaine après & sortie pour le reste de FSD Beta.”

Dimanche, il a ajouté : Les propriétaires qui accèdent à FSD Beta peuvent envoyer des commentaires à l’entreprise via leurs voitures lorsque le système tombe en panne ou agit de manière erratique. Tesla avait précédemment déclaré que 100 000 pilotes avaient déjà installé FSD Beta.

Tesla prévoit de rendre FSD Beta encore plus courant.

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla 2022 le 4 août, Musk a déclaré que FSD Beta sera disponible pour toute personne qui en fera la demande d’ici la fin de cette année. Voici une citation de la transcription de la réunion de Thomson Financial :

“Nous attendons toujours un déploiement généralisé de FSD Beta cette année en Amérique du Nord. Je dois donc dire que FSD sera disponible pour tous ceux qui en feront la demande d’ici la fin de cette année.”

Parmi ceux qui reçoivent la mise à jour à diffusion limitée ce week-end, les médias sociaux sont largement suivis influenceurs qui vendent des produits Tesla et diffusent des vidéos financées par la publicité sur des chaînes YouTube où ils examinent les dernières versions de Tesla et plus encore.

Depuis 2016, la NHTSA a ouvert 38 enquêtes sur des collisions impliquant un véhicule Tesla où les systèmes d’assistance à la conduite, y compris le pilote automatique et des systèmes plus avancés, étaient considérés comme un facteur. Dix-neuf décès ont été signalés dans le cadre de ces collisions impliquant des Tesla faisant l’objet d’une enquête.

Par ailleurs, le DMV de Californie a récemment accusé Tesla de pratiques commerciales trompeuses en ce qui concerne les fonctionnalités de ses véhicules, et il procède à un examen technique des systèmes de Tesla, y compris FSD Beta.

Ashok Elluswamy, directeur du logiciel Autopilot de Tesla, a déclaré sur Twitter Cette fin de semaine que “le pilote automatique empêche ~ 40 accidents / jour où les conducteurs humains appuient par erreur sur l’accélérateur à 100% au lieu des freins.” Tesla ne met généralement pas les données sur ses systèmes à la disposition des chercheurs tiers pour la confirmation de ses affirmations.