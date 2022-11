Elon Musk dit que Tesla a semi-fini le premier voyage de 500 milles avec une pleine charge

La Tesla Semile semi-remorque de classe 8 de la société, a effectué un voyage de 500 milles avec une pesée totale de 81 000 livres, propriétaire de Tesla et Twitter Elon Musk a déclaré dans un tweet Samedi.

Il marque une étape importante dans les semi-remorques électriques, car les concurrents de Nicolas, Mercedes, VOLVO et Daimler n’ont pas encore atteint des objectifs similaires à long terme. La gamme de 500 milles Tesla Semi est pour le modèle plus cher de 180 000 $. La Tesla Semi standard, qui se vend 150 000 $, a une autonomie de 300 milles. Tesla va commencer expédier le Semi début décembre.

L’équipe Tesla vient de terminer un trajet de 500 miles avec une Tesla Semi pesant 81 000 livres ! – Elon Musk (@elonmusk) 27 novembre 2022

Tesla n’a pas pu être joint pour commenter car Musk a dissous le service des relations avec les médias de l’entreprise en 2020.

Le Tesla Semi a été annoncé en 2017 avec un premier objectif de sortie en 2019. Comme c’est souvent le cas avec Tesla, le Semi a été retardé jusqu’à fin 2022.

Des entreprises telles que PepsiCo et UPS ont commandé une centaine de semi-conducteurs ou plus à Tesla. Pour les entreprises, la moindre complexité des véhicules électriques et les fonctionnalités de conduite autonome de Tesla devraient rendre le transport de marchandises à travers le pays plus efficace et plus sûr.

Le passage à l’électricité aide également les marques à atteindre leurs objectifs d’émissions. L’industrie du camionnage généré 726 milliards de dollars de revenus en 2015, selon l’American Trucking Association. Musk a déclaré aux investisseurs qu’il voulait produire 100 000 camions par an à un moment donné, ce qui, s’il était atteint, bouleverserait l’industrie du camionnage de la même manière que les véhicules électriques ont transformé l’industrie automobile grand public.