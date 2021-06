Elon Musk dit que Tesla a officiellement annulé la Model S Plaid Plus

Tesla a annulé la variante la plus chère de sa berline phare, la Model S Plaid Plus, selon un tweet du PDG Elon Musk dimanche.

Auparavant, Tesla et Musk avaient promis aux fans que la version à trois moteurs Plaid Plus de leur nouveau modèle S donnerait aux conducteurs 1 100 chevaux, 520 milles d’autonomie sur une batterie complètement chargée et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Dimanche, Musk a écrit sur Twitter, où il compte plus de 50 millions de followers :

« Plaid+ est annulé. Pas besoin, car Plaid est tellement bon. » Il a ajouté : « De 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. La voiture de série la plus rapide jamais construite. Il faut le ressentir pour le croire. »

En mars, Tesla a augmenté le prix de la Model S Plaid Plus de 10 000 $, le portant à environ 150 000 $. L’option de commander la variante Model S Plaid Plus a été supprimée du site Web de Tesla vers la dernière semaine de mai, selon un Rapport du CNET.

La version haut de gamme restante de la Model S Plaid coûtera environ 119 900 $ et comprendra une batterie d’une autonomie de 390 milles, avec 1 020 chevaux et une accélération de 0 à 60 milles à l’heure en deux secondes, entre autres caractéristiques.

Musk avait auparavant prévu une cérémonie de « livraison » à l’usine Tesla de Fremont, en Californie, pour la Model S Plaid le 3 juin. À mesure que la date approchait, il a retardé cette cérémonie jusqu’au 10 juin, affirmant que le véhicule avait encore besoin « d’une semaine de peaufinage ».

Comme d’autres constructeurs automobiles nord-américains, Tesla est aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement, en particulier une pénurie de puces informatiques.

La société a récemment retiré les capteurs radar et le support lombaire des sièges passagers avant de sa berline modèle 3 à bas prix et de son multisegment modèle Y pour les clients en Amérique du Nord.

Il n’a produit aucun des véhicules Model S ou Model X les plus chers au cours du premier trimestre 2021, même si Musk avait déclaré que la production était en cours lors d’un appel aux résultats du quatrième trimestre 2020.

Le 26 avril, lors du prochain appel de résultats de Tesla, Musk disait :

« Le premier trimestre a connu certains des défis de chaîne d’approvisionnement les plus difficiles que nous ayons jamais rencontrés dans la vie de Tesla. Des difficultés insensées avec les chaînes d’approvisionnement en pièces, sur toute la gamme de pièces. De toute évidence, nous étions contrariés par la pénurie de puces. Cela est un énorme problème. »

Il a également parlé des défis techniques liés au développement et à la conception de la fabrication de nouvelles versions de la berline Model S et du SUV Model X.

« Il y avait plus de défis que prévu dans le développement du Plaid Model S ou du programme Paladium, qui est une nouvelle version des Model S et X, qui a un intérieur révisé et un nouveau bloc-batterie et de nouvelles unités d’entraînement et une nouvelle électronique interne et a ressemblé à un système d’infodivertissement de haut niveau. » Il a ajouté : « Il a fallu pas mal de développement pour s’assurer que la batterie des nouveaux S et X est sûre. »

Pendant ce temps, la société a augmenté les prix de différentes variantes de ses véhicules Model 3 et Model Y plus populaires aux États-Unis à plusieurs reprises cette année. Musk a également imputé les augmentations de prix à des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Il a écrit dans un tweet le 31 mai, « Les prix augmentent en raison de la pression majeure sur les prix de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble du secteur. Les matières premières en particulier. »