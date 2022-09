Elon Musk dit que Starship Rocket pourrait aller dans l’espace dès le mois prochain

Le prochain vol du véhicule spatial de nouvelle génération d’Elon Musk, Starship, semble avoir été à quelques mois seulement depuis plus d’un an maintenant. Mais maintenant, l’ambition du fondateur de SpaceX d’envoyer sa fusée magnum opus en orbite pour la première fois dans les semaines à venir commence à se sentir plus possible.

Lorsqu’on lui a demandé sur Twitter mercredi quand le premier vol orbital de Starship pourrait enfin avoir lieu, le l’homme le plus riche du monde a répondu“À la fin du mois prochain peut-être, mais novembre semble très probable.”

Un prototype de vaisseau étiqueté SN15 a effectué un vol à haute altitude (dans l’atmosphère terrestre) et a atterri sans exploser le 5 mai 2021. C’est la dernière fois que le vaisseau spatial, que la NASA espère utiliser pour renvoyer les astronautes d’Artemis sur la surface lunaire, a quitté le sol.

Depuis lors, Musk et SpaceX ont été occupés à préparer le premier vol de démonstration orbital de Starship, qui verra le véhicule décoller pour la première fois au sommet d’un Super Heavy Booster. Pas plus tard que cette semaine, le propulseur massif du premier étage a été lancé sur le banc d’essai pour la première fois avec dynamitage de sept moteurs. C’est plus du double du nombre de moteurs du test précédent et moins d’un quart des moteurs qui constitueront un Super Heavy à pleine charge, conçu pour être lancé avec 33 moteurs au total.

En plus de terminer les tests et de préparer Super Heavy, SpaceX a besoin d’une licence de lancement de la Federal Aviation Administration avant de pouvoir lancer Starship (non pas que cette exigence ait toujours arrêté l’entreprise dans le passé).



Donc, en fin de compte, tous les regards sont tournés vers la FAA, qui a donné à SpaceX une approbation provisoire lorsque le plan de lancement a passé un examen environnemental clé en juin, mais avec 75 modifications requises au profil de mission qui doivent être complétées avant la remise de la licence.

Pendant ce temps, Musk espère faire une “répétition en tenue humide” complète du lancement et tester le feu d’un Super Heavy à 33 moteurs pour la première fois dans les semaines à venir.

Lorsque Starship et Super Heavy se lanceront enfin ensemble, le vol d’essai enverra le premier pour un bref voyage en orbite suivi d’un splashdown au large d’Hawaï tandis que Super Heavy entrera pour une tentative d’atterrissage sur une plate-forme pétrolière modifiée dans le golfe du Mexique. .