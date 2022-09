Elon Musk dit que SpaceX évite d’utiliser des brevets pour construire des fusées parce qu’ils sont pour les “faibles”

Elon Musk, PDG de SpaceX. Andrew Kelly/Reuters

Elon Musk a déclaré à CNBC que les brevets sont “pour les faibles” et que SpaceX n’en a pas vraiment.

Les brevets peuvent être utilisés pour empêcher d’autres entreprises d’innover, selon Musk.

Il a déclaré à CNBC lors d’une visite d’usine que des moteurs de fusée avaient été construits par la société en Californie.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s’est à nouveau prononcé contre l’utilisation des brevets, expliquant que l’entreprise continue généralement à éviter de les utiliser.

Dans un interview avec CNBC, diffusé mercredi soir, Musk a déclaré que le fait d’avoir des brevets dans la fabrication est un signe de faiblesse.

Musk a emmené l’animateur de télévision Jay Leno dans une visite de l’installation Starbase de SpaceX au Texas, lui montrant certains des Moteurs Raptor, qui sont conçus pour s’adapter au vaisseau spatial Starship. Il a déclaré que les moteurs avaient été construits par SpaceX en Californie.

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire critique l’utilisation des brevets. Dans une interview avec Câblé en 2012il a dit que SpaceX n’a ​​”essentiellement aucun brevet”. Il a ajouté que ce serait “farfelu” si la société publiait ses brevets “parce que les Chinois les utiliseraient simplement comme un livre de recettes”.

Dans un Conférence téléphonique Tesla il y a huit ans, Musk a déclaré que les brevets étaient le signe qu’une entreprise n’innovait pas assez rapidement.

Musk a déclaré dans l’interview de CNBC que SpaceX avait utilisé de l’acier inoxydable solide pour fabriquer la fusée. En réponse à une question de savoir si la société avait des brevets pour le matériau, Musk a répondu que non.

SpaceX ne “breve pas vraiment les choses”, a-t-il déclaré au point de vente. “Les brevets sont pour les faibles.”

Musk a déclaré dans l’interview que les brevets étaient normalement utilisés comme une “technique de blocage” et empêchaient les autres entreprises de progresser. “Ils empêchent simplement les autres de vous suivre”, a-t-il déclaré à Leno pendant la tournée. “La plupart des brevets sont des bs.”

Ses commentaires les plus récents sur les brevets interviennent à un moment où SpaceX se rapproche de plus en plus du lancement de son énorme vaisseau spatial Starship. Musc tweeté mercredi qu’il était “très probable” que le véhicule serait lancé en novembre.