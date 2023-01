Elon Musk dit que ses publications sur les réseaux sociaux n’ont pas fait grimper le cours de l’action de Tesla

Dans son témoignage, M. Musk a déclaré qu’il pensait que Twitter était “le meilleur moyen de communiquer avec les gens”, y compris “les investisseurs, grands et petits”. Il a également déclaré avoir utilisé Twitter pour partager des mèmes, un commentaire qui a fait rire certaines personnes qui regardaient le procès.

M. Musk a également reconnu que ses associés et amis, dont un directeur de Tesla à l’époque, Antonio Gracias, lui avaient suggéré en juillet 2018 de faire une pause sur Twitter. Cet été-là a été plein de “douleurs extrêmes”, a déclaré M. Musk, car Tesla avait du mal à augmenter la production de sa voiture la plus abordable, la Model 3. Avant que M. Musk ne parle de privatiser Tesla sur Twitter, il a affirmé sans fondement que un plongeur britannique impliqué dans un sauvetage dans une grotte en Thaïlande était un “pédo”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait tenu compte de leurs conseils, M. Musk a répondu: “Je suppose que j’ai continué à tweeter.”

Ses messages ont été suivis de près et analysés par des investisseurs et d’autres personnes intéressées par l’entreprise et les voitures électriques.

À la barre des témoins, Glen Littleton, l’un des investisseurs et plaignant dans l’affaire, a déclaré mercredi que la première déclaration de M. Musk sur Twitter concernant la privatisation de l’entreprise semblait définitive. En conséquence, M. Littleton a déclaré qu’il avait commencé à négocier des options.

“Cela allait pratiquement m’anéantir”, a déclaré M. Littleton, 71 ans, faisant référence à la privatisation de Tesla. « Je voulais assurer ma subsistance. Cela représentait une menace pour mes moyens de subsistance.

Timothy Fries, un autre investisseur et plaignant dans l’affaire, a témoigné vendredi que la première déclaration de M. Musk sur Twitter semblait présenter une bonne opportunité d’investir dans Tesla. Il a acheté des actions de la société le lendemain.

“Je n’étais pas prêt à acheter des actions jusqu’à ce que j’ai vu le tweet”, a déclaré M. Fries. Il pensait que l’accord était toujours en cours de négociation, mais que le message de M. Musk signifiait “qu’il y avait une partie engagée et que ces fonds avaient été vérifiés”.