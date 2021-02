Elon Musk a affirmé que l’une de ses startups dispose d’un centre de test où un singe de laboratoire très heureux avec un implant de puce cérébrale peut jouer à des jeux vidéo.

Dimanche soir, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a fait cette déclaration lors d’un livestream destiné aux fans sur l’application de conférence sur invitation uniquement Clubhouse, au cours de laquelle il a parlé de sa société de neurotechnologie Neuralink.

«Nous avons un singe avec un implant sans fil dans son crâne avec de minuscules fils qui peut jouer à des jeux vidéo avec son esprit,» Musk a affirmé, ajoutant, « Vous ne pouvez pas voir où se trouve l’implant et c’est un singe heureux. »

L’homme le plus riche du monde a poursuivi en affirmant que Neuralink a « Les plus belles installations pour singes du monde » et veut que les singes «Jouez au mind-Pong les uns avec les autres.» Musk a déjà comparé la puce Neuralink à « Un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils » – en référence aux smartwatches populaires.

L’année dernière, Musk a montré plusieurs porcs qui avaient des puces dans leur crâne, y compris un porc nommé Dorothy, qui avait eu la puce enlevée.

« Ce que Dorothy illustre, c’est que vous pouvez installer le Neuralink, le retirer et être en bonne santé, heureux et impossible à distinguer d’un porc normal », Musk a déclaré à l’époque.

La vidéo du singe ébréché sera publiée dans environ un mois, a rapporté Bloomberg.

L’objectif du milliardaire est que la technologie soit éventuellement utilisée par les humains, qui pourraient contrôler des appareils comme les smartphones avec leur cerveau. Sur Twitter, Musk a déclaré que le « court terme » avantage serait «Résoudre les blessures au cerveau et à la colonne vertébrale», le potentiel à long terme étant «Symbiose humain / IA».

L’objectif de Musk, cependant, a été rejeté par certains critiques, dont l’un des meilleurs neurochirurgiens du Royaume-Uni, le Dr Henry Marsh, qui l’a appelé. « contes de fées. »

«Je ne dis pas que c’est impossible, mais à notre niveau actuel de neurosciences et de technologie, il n’y a aucun moyen de le faire,» Marsh a déclaré à RT en 2019.

