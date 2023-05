Elon Musk dit que l’intelligence artificielle n’est « nécessaire à rien » | Actualités scientifiques et techniques

Elon Musk s’est attaqué à l’intelligence artificielle (IA), affirmant qu’elle n’est « pas nécessaire à tout ce que nous faisons ».

Le propriétaire de Tesla, Twitter et SpaceX a affirmé que la super-intelligence était « une arme à double tranchant ».

« Si vous avez un génie qui peut vous accorder n’importe quoi, cela présente un danger », selon le milliardaire, qui a déclaré IA pourrait être utilisé pour créer des « guerres de drones ».

S’exprimant via un lien vidéo au Sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal (WSJ) à Londres, Musc a déclaré qu’il s’attend à ce que les gouvernements du monde entier utilisent l’IA pour développer des armes avant toute autre chose.

« Donc, avoir des armes plus avancées sur le champ de bataille qui peuvent réagir plus rapidement que n’importe quel humain, c’est vraiment ce dont l’IA est capable. »

« Toute guerre future entre des pays avancés ou du moins des pays dotés de capacités de drones sera en grande partie des guerres de drones. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’IA avançait la fin d’un empire, il a répondu: « Je pense que oui. Je ne pense pas que (l’IA) soit nécessaire pour tout ce que nous faisons. »

« Il y a une petite ambiance d’empire à un stade avancé en ce moment », a-t-il également déclaré.

En mars, Musk faisait partie d’un certain nombre d’experts en technologie qui ont exhorté les scientifiques à suspendre le développement de l’IA afin qu’elle ne pose pas de risque pour l’humanité.

Plus de 1 000 personnes ont signé une lettre ouverte exigeant que tous les laboratoires cessent de former des systèmes d’IA pendant au moins six mois.

Ils ont appelé à un arrêt temporaire de la « course dangereuse » pour développer des systèmes plus puissants que ceux d’OpenAI GPT-4 récemment lancé.

Si une telle pause ne peut être promulguée rapidement, la lettre indique que les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire.

La prévalence de l’IA a considérablement augmenté ces dernières années, avec des systèmes tels que le chatbot ChatGPT fait rapidement partie de la vie quotidienne.

Le succès de ChatGPT et des outils de génération d’images comme Midjourney a accéléré une course aux armements en IA entre les géants de la technologie établis Microsoft et Googleavec l’ancien soutenir le logiciel d’OpenAI et son rival de longue date développer son propre chatbot Bard.

Bien qu’ils aient impressionné par leur capacité à réussir des examens, écrire des discourset résoudre des équations, les sceptiques ont averti qu’ils pourraient être utilisés pour répandre des informations erronées et aider les activités criminelles.

Musk a déclaré: « L’un des premiers endroits où vous devez faire attention à l’endroit où l’IA est utilisée est les médias sociaux pour manipuler l’opinion publique. »

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait l’ampleur du changement lors de la prochaine élection présidentielle américaine, il a répondu: « Je pense que c’est quelque chose que nous devons surveiller pour minimiser l’impact de la manipulation de l’IA.

« Nous prenons certainement cela au sérieux sur Twitter et je pense que nous mettons en place toutes les protections pour détecter les manipulations à grande échelle du système. »

Pendant ce temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, annoncera sa campagne présidentielle de 2024 lors d’un événement Twitter Spaces avec Musk mercredi.

M. DeSantis, considéré comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine, dévoilera ses plans lors d’une conversation audio avec le propriétaire de Twitter.