Elon Musk dit que le tweet sur l’achat de Manchester United était une blague

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Quelques heures après avoir envoyé Internet dans une frénésie avec un tweet suggérant qu’il achetait le club de football britannique de Manchester United, Elon Musk a publié une clarification : tout cela n’était qu’une blague. “De plus, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu”, l’homme le plus riche du monde tweeté Mardi, à la suite d’un tweet qui disait qu’il soutenait “la moitié gauche du Parti républicain et la moitié droite du Parti démocrate”.

Tôt mercredi matin, Musk a répondu à une question sur la plate-forme de médias sociaux en disant qu’il faisait référence à une “blague de longue date sur Twitter” et qu’il “n’achetait aucune équipe sportive”.

Musk a une histoire de tweets irrévérencieux sur les achats d’entreprises. En avril, après que le conseil d’administration de Twitter ait accepté son offre de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux, il a écrit qu’il “achetait du Coca-Cola pour remettre la cocaïne”.

Les proclamations Twitter du PDG de Tesla l’ont parfois mis dans l’eau chaude. En 2018, il a tweeté qu’il avait “Financement sécurisé” pour privatiser Tesla à 420 $ par action – une affirmation qui s’est avérée fausse par la suite, mais seulement après avoir fait bondir le cours de l’action. Musk et Tesla ont chacun été condamnés à une amende de 20 millions de dollars, a rapporté le Washington Post, et il a également dû démissionner de son poste de président du conseil d’administration de Tesla et accepter que les tweets susceptibles d’influencer le marché soient examinés par un avocat agréé en valeurs mobilières.

Manchester United vaut 4,6 milliards de dollars, selon Forbesce qui en fait l’une des franchises les plus précieuses du sport. Le club, qui est coté à la Bourse de New York, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le club de football anglais de Premier League a remporté un record de 20 titres et compte parmi ses anciens joueurs des stars telles que David Beckham et Wayne Rooney, qui ont également joué dans la Major League Soccer. Mais United a connu l’un de ses pires débuts de saison, assis en bas du tableau après avoir perdu ses deux premiers matches. Son stade légendaire, Old Trafford, se trouve à besoin urgent de rénovation. Et une longue manifestation de fans contre les actionnaires majoritaires de United – la famille Glazer, des Américains qui possèdent également les Tampa Bay Buccaneers de la NFL – continue de gronder.

LAFC – la version MLS de “Showtime” – devient un succès

La famille Glazer a repris United en 2005 grâce à un rachat par emprunt, impliquant des emprunts d’environ 1 milliard de dollars que le club a ensuite été contraint de rembourser. En 2018, la prise de contrôle avait vidé le club de plus d’environ 1,2 milliard de dollars en intérêts, coûts, frais et dividendes, le gardien a rapporté.

Les Glazers devraient accepter toute prise de contrôle potentielle, car ils possèdent une catégorie spéciale d’actions qui leur confère un droit de vote accru. Ils n’ont pas indiqué auparavant leur désir de vendre la franchise.

Dans un Fil Twitter cette semaine, l’analyste financier du football, Swiss Ramble, a souligné que United avait payé environ 900 millions de dollars d’intérêts depuis le rachat, et que les paiements d’intérêts du club au cours des 12 dernières années étaient presque équivalents à ceux du reste de la Premier League combinée. United est également le seul club de Premier League à verser des dividendes à ses actionnaires – principalement les Glazers – et à ce printemps, la dette s’élevait à plus de 716 millions de dollars, selon les documents financiers.

Alors que United continue de dépenser beaucoup pour les transferts sous les Glazers, les fans sont depuis longtemps mécontents des sommes que la famille a retirées du club et de son manque de succès sportif au cours de la dernière décennie. Une campagne organisée contre les propriétaires a commencé en 2010, et cette colère bouillonnante a débordé en 2021 lorsque les Glazers ont révélé leur intention de rejoindre d’autres clubs dans une Super League européenne séparatiste. Les supporters ont envahi Old Trafford en signe de protestation, provoquant le report d’un match contre les rivaux de Liverpool. Les plans de la ligue séparatiste ont depuis été abandonnés.

Un groupe de fans est sur le point d’organiser une autre manifestation contre les propriétaires lors de la visite de Liverpool pour un match de championnat lundi. Par ailleurs, le Manchester United Supporters Trust, le groupe officiel de supporters, cette semaine assimilé la propriété des Glazers à “un poisson qui pourrit par la tête”, et a déclaré qu’il continuerait à rendre publique toute “manifestation crédible, légale et pacifique”.