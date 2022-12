Elon Musk dit que le “malentendu” avec Apple est résolu

La réunion a semblé éviter ce qui menaçait de devenir une grande prise de bec entre deux des titans de la technologie. M. Musk avait visé le pouvoir d’Apple sur l’App Store, qui est le seul distributeur d’applications sur plus d’un milliard d’iPhones dans le monde. Ses plaintes – concernant les politiques d’Apple en matière d’approbation des applications et sa pratique consistant à réduire la vente d’applications – ont ressuscité un problème qui avait été soulevé par d’autres sociétés, telles que Spotify et Epic Games. Les législateurs et les régulateurs du monde entier ont examiné le pouvoir d’Apple sur la distribution de logiciels.

Sous M. Musk, qui a pris ses fonctions en octobre, les politiques de contenu de Twitter n’étaient pas claires, mettant potentiellement l’application en contradiction avec Apple, qui examine chaque application distribuée via l’App Store.

M. Musk a rétabli le compte de l’ancien président Donald J. Trump, qui avait été interdit après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, et a déclaré qu’il offrirait l’amnistie aux comptes suspendus par les anciens dirigeants de l’entreprise. Mais les règles d’Apple interdisent les discours ou contenus haineux. La société contrôle également les applications pour s’assurer qu’elles utilisent son système de paiement intégré pour collecter les abonnements, ce qui permet à Apple de collecter jusqu’à 30% des ventes.

Dans le passé, Apple a soulevé des inquiétudes auprès des développeurs qui défient ces politiques et ont ralenti l’approbation de leurs applications pour la distribution. M. Musk a déclaré lundi qu’Apple avait menacé de faire de même avec Twitter sans dire pourquoi à la société de médias sociaux.

M. Cook a fait visiter M. Musk avant un voyage prévu à Washington, où il devrait rencontrer plusieurs législateurs républicains, dont les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Cathy McMorris Rodgers de Washington, selon une personne connaissant le sujet. Un conflit avec M. Musk avait menacé de compliquer ces réunions parce qu’il accusait Apple d’essayer de censurer la “liberté d’expression” en limitant la distribution de Twitter sur les iPhones – un problème au Congrès, où les dirigeants républicains craignent que les entreprises de la Silicon Valley répriment les opinions conservatrices.