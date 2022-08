Elon Musk dit que le logiciel FSD de Tesla connaîtra bientôt une hausse de prix

Elon Musk a tweeté dimanche que Tesla augmentera le prix de son logiciel bêta “Full Self-Driving” en Amérique du Nord de 12 000 $ à 15 000 $ le 5 septembre.

Les commandes passées avant cette date coûteront toujours 12 000 $, a écrit Musk. La société a augmenté le prix du FSD à plusieurs reprises, le plus récemment le 17 janvier, lorsque le prix a augmenté de 2 000 $.

Après la large diffusion de FSD Beta 10.69.2, le prix de FSD passera à 15 000 $ en Amérique du Nord le 5 septembre. Le prix actuel sera honoré pour les commandes passées avant le 5 septembre, mais livrées plus tard. – Elon Musk (@elonmusk) 21 août 2022

Malgré ce que son nom l’indique, FSD est pas un système entièrement autonome. C’est plutôt un système d’aide à la conduite de niveau 2, ce qui signifie en partie qu’un conducteur humain doit surveiller activement la progression de la voiture et être prêt à intervenir à tout moment. (Vous ne pouvez pas acheter une voiture autonome n’importe où). Les conducteurs qui achètent FSD auront accès à Tesla fonctions d’aide à la conduite inclus dans les packs Autopilot et Enhanced Autopilot de Tesla (stationnement automatique, changements de voie automatiques, et plus).

La hausse des prix suivra la large diffusion de la version bêta 10.69.2 de FSD, a noté Musk dans le tweet. Dans un tweet séparé, Musk a écrit que la FSD Beta 10.69 avait commencé à être déployée et que “la 1069.2 dans quelques semaines devrait être assez bonne pour être fournie à tous les participants à la FSD Beta”. D’après TechCrunchcette version “offre des améliorations telles que des virages à gauche non protégés améliorés, une amélioration de 17 % de l’erreur de vitesse pour les piétons et les cyclistes, et un nouveau module de” guidage sur voie profonde “pour des changements de voie plus fluides”.

Musk a également écrit que les propriétaires de Tesla peuvent mettre à niveau leur voiture existante vers FSD en deux minutes via l’application Tesla.