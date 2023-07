Elon Musk dit que le cash-flow de Twitter est toujours négatif

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré que la société avait toujours un flux de trésorerie négatif en raison de son lourd endettement et d’une baisse d’environ 50 % de ses revenus publicitaires.

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré que la société avait toujours un flux de trésorerie négatif en raison de son lourd endettement et d’une baisse d’environ 50 % de ses revenus publicitaires.

Le site de médias sociaux devra « atteindre un flux de trésorerie positif avant que nous ayons le luxe de quoi que ce soit d’autre », a déclaré Musk dans un tweet.

Par ailleurs, le milliardaire a annoncé samedi soir que la plateforme augmenterait de 50 % le nombre de tweets que les comptes vérifiés peuvent voir chaque jour, suite aux plaintes des utilisateurs.

Plusieurs annonceurs de premier plan ont suspendu leurs dépenses sur la plate-forme après que Musk a acquis la société l’année dernière en raison de préoccupations concernant les changements que le milliardaire pourrait apporter. Plus tôt cette année, Musk a déclaré que de nombreux annonceurs qui avaient fui étaient revenus et qu’un flux de trésorerie positif était imminent.

« Presque tous sont revenus ou ont dit qu’ils reviendraient », a déclaré Musk dans un Twitter Spaces en avril.

Les dépenses des annonceurs ont chuté de 89% à 7,6 millions de dollars sur une période de deux mois au début de cette année, selon les estimations de la société d’études de marché Sensor Tower.

Les 10 principaux annonceurs avaient dépensé 71 millions de dollars en publicités de septembre à octobre 2022, avant l’acquisition de Musk.

Mark Zuckerberg de Meta Platforms a lancé ce mois-ci son propre concurrent sur Twitter, Threads, qui a rapidement atteint 100 millions d’utilisateurs dans les jours qui ont suivi son lancement. Certains législateurs sont passés à la plate-forme alternative, mais hésitent encore à s’y engager.

Quelques jours avant le lancement de Threads, Twitter a déclenché une réaction violente de la part des utilisateurs après que le site a imposé un plafond temporaire au nombre de tweets que les comptes peuvent voir chaque jour.

La limite avait initialement été fixée à 600 utilisateurs non vérifiés et 6 000 pour les comptes vérifiés, avant d’être finalement portée à 1 000 et 10 000, respectivement.

La dernière augmentation suggère que les utilisateurs vérifiés pourront désormais voir 15 000 messages, bien que Musk n’ait pas précisé.

Musk a acheté la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars fin octobre 2022. Depuis, il a apporté plusieurs modifications à la structure du produit et de l’entreprise, dont il attribue la plupart à la réduction de la consommation de trésorerie et du fardeau de la dette de l’entreprise.

L’entreprise a licencié des milliers d’employés à la suite de l’accord. Entre autres changements, Musk a introduit Twitter Blue, qui permet aux utilisateurs de vérifier leur identité pour 8 $ par mois, et a lancé des moyens pour les utilisateurs de monétiser leur contenu.