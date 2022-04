Elon Musk dit que l’achat de Twitter est une question de liberté d’expression. Sait-il ce que cela signifie ?

Des changements arrivent sur Twitter. Et si nous en croyons Elon Musk, ces changements transformeront l’application au nom de la préservation de la liberté d’expression en ligne.

Mais à quoi cela ressemble-t-il ou signifie-t-il exactement pour votre compte ? Même Musk ne le sait pas encore, et ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain (l’offre de Musk de 44 milliards de dollars pour acheter la société devrait prendre plusieurs mois pour être conclue).

Même si nous ne connaissons pas les détails, tout changement potentiel de Twitter – une plate-forme utilisée par près de 400 millions de personnes, dont certains des politiciens, célébrités et personnalités publiques les plus influents au monde – aura un impact majeur. Déjà, de nombreux conservateurs espèrent que Musk annulera l’interdiction de l’entreprise contre l’ancien président Donald Trump (pour l’instant, Trump a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter si on leur en donne l’occasion, mais cela pourrait changer). Dans le même temps, certains militants, leaders des droits civiques et employés de Twitter s’inquiètent de savoir si l’approche absolutiste de Musk en matière de liberté d’expression annulera les progrès réalisés par Twitter au cours des dernières années pour réduire la prévalence du harcèlement, des discours de haine et de la désinformation.

“L’idée de permettre plus de parole semble être une chose très positive”, a déclaré Renee DiResta, chercheuse à l’Observatoire Internet de Stanford. “La question est de savoir comment [Musk] va-t-il équilibrer cela avec la reconnaissance que la modération de contenu a toujours existé dans l’intérêt de la création communautaire en ligne ? »

Musk a beaucoup parlé des vertus de la liberté d’expression, mais il n’a aucune expérience de la gestion sur une plate-forme de médias sociaux où des centaines de millions de tweets sont publiés chaque jour. Le milliardaire a toutefois offert quelques indices sur ce à quoi pourrait ressembler son approche globale de la modération de contenu sur Twitter. Dans une interview à la conférence TED plus tôt ce mois-ci, Musk a déclaré qu’il prévoyait de “pécher par excès” de laisser le contenu en place – aussi controversé soit-il – et de ne supprimer que le contenu qui viole clairement la loi, comme une incitation à la violence. Ce serait une rupture radicale avec les politiques actuelles de modération de contenu de Twitter, qui, ces dernières années, visaient à limiter les discours de haine, le harcèlement et d’autres types de contenu sur la plate-forme qu’ils jugent nuisibles.

Dans le communiqué de presse de cette semaine sur son acquisition de Twitter, Musk a également suggéré des changements moins controversés à Twitter, notamment “rendre les algorithmes open source pour accroître la confiance, vaincre les spambots et authentifier tous les humains”. Ce sont tous des domaines que les critiques ont demandé à Twitter d’améliorer dans le passé, et dans certains cas, l’entreprise est travaille déjà sur améliorations. Nous devrons donc voir si Musk peut s’exécuter et combien de temps cela prendra. Beaucoup de ceux qui souhaitent qu’il prenne la barre veulent qu’il améliore les fonctionnalités telles que l’authentification de tous les utilisateurs et qu’il rappelle ce qu’ils considèrent comme la lourdeur de Twitter dans la modération du discours des gens en ligne.

Pendant ce temps, les motivations de Musk pour acheter Twitter semblent quelque peu compliquées. L’un des aspects les plus remarquables de cette saga de prise de contrôle est que Musk a déclaré publiquement que, pour lui, il ne s’agit pas de gagner de l’argent, mais de promouvoir la liberté d’expression. Ce slogan sur la liberté d’expression a valu à Musk le soutien de nombreux conservateurs qui estiment que Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux les discriminent injustement. Pour Musk, c’est plus que cela : cet accord est également un moyen d’exercer une influence sur une plate-forme médiatique majeure utilisée par certains des politiciens, célébrités et dirigeants les plus importants au monde. Compte tenu de la bataille publique de Musk avec la SEC au sujet de ses tweets, posséder Twitter offre à Musk un moyen précieux d’être celui qui établit les règles.

« En cas de doute, laissez le discours… laissez-le exister. S’il s’agit d’une zone grise, je dirais que le tweet existe », a déclaré Musk lors de la conférence. “Je pense que nous voulons juste être très réticents à supprimer des choses.”

Ce dont parle Musk reflète la même idéologie sur laquelle les entreprises de médias sociaux comme Twitter et Facebook ont ​​été fondées : laissez quiconque dire ce qu’il veut en ligne. Mais dans la pratique, presque toutes les grandes plateformes – et même les plus récentes absolutistes de la liberté d’expression comme Parler, Gettr et Truth Social de Trump – ont mis en place des règles contre des choses comme le discours de haine, le harcèlement ou le contenu inapproprié. En effet, si elles ne le font pas, ces plates-formes ont tendance à se transformer en cloaques de contenu haineux, négatif ou spam qui n’est pas bon pour les utilisateurs ou les annonceurs. Par exemple, lorsque les trolls inondent quelqu’un de harcèlement ciblé, ils peuvent exercer leur liberté d’expression, mais leurs tactiques d’intimidation découragent également potentiellement cet utilisateur de partager ses propres points de vue.

“L’une des choses que nous avons vues sur toutes les plateformes sociales depuis l’invention d’Internet est que la liberté d’expression de certaines personnes est déployée pour essayer d’empêcher la participation et l’assemblée d’autres personnes”, a déclaré DiResta.

Dans son interview TED, Musk a reconnu certaines limites à l’idée de laisser la liberté d’expression rester en place tout le temps. Il a déclaré que, dans certains cas, Twitter pourrait potentiellement déprioriser le contenu pour le rendre moins visible dans les flux des utilisateurs.

“Dans un cas où il y a peut-être beaucoup de controverse, alors vous ne voudriez pas nécessairement promouvoir ce tweet”, a déclaré Musk. “Je ne dis pas que j’ai toutes les réponses ici.”

Twitter a des personnes en place pour trouver les réponses à ces questions difficiles. Actuellement, les équipes de modération et de sécurité de Twitter, qui comprendraient des centaines d’employés, aident à décider quand rétrograder, étiqueter ou supprimer les tweets qui enfreignent ses politiques. On ne sait pas ce que Musk prévoit de faire avec ces équipes, et certains au sein de l’entreprise craignent qu’il ne réduise.

On craint également que le projet de Musk d’« ouvrir » l’algorithme de Twitter ne s’avère difficile. L’idée est que dans les cas où l’entreprise déclasse certains tweets, Twitter devrait indiquer clairement aux utilisateurs ce qui se passe. Comme Musk l’a dit dans son interview TED, cela montrerait aux utilisateurs qu ‘”il n’y a pas de manipulation en coulisse, que ce soit de manière algorithmique ou manuelle”.

C’est une idée avec laquelle, en théorie, même certains des critiques de Musk sur la modération de contenu sont d’accord, mais en pratique, elle a besoin de beaucoup plus de précision. Pour commencer, Twitter a de nombreux algorithmes, alors auquel Musk fait-il référence ? Aussi, comment Twitter partagerait-il sa technologie propriétaire sans dévoiler sa sauce secrète, permettant ainsi à ses concurrents de copier son entreprise ?

Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur la façon dont Musk gérerait Twitter. Mais ce que nous savons, c’est que son point de vue sur la façon dont Twitter devrait modérer le contenu est radicalement différent de celui de ses prédécesseurs à la tête de l’entreprise. S’il est bien géré, cela pourrait se traduire par un domaine de conversation plus ouvert et plus robuste sur l’un des réseaux sociaux les plus influents au monde. Mais s’il est mal géré, cela pourrait signifier que des problèmes tels que le harcèlement, les discours de haine et la désinformation ne feront qu’empirer.