Elon Musk dit que la vérification de la coche bleue de Twitter coûtera 8 $ par mois

‘Chief Twit’ Elon Musk a partagé qu’il prévoyait de déployer la possibilité pour les utilisateurs d’acheter la vérification de la coche bleue de Twitter pour 8 $ / mois, en disant: «Le système actuel des seigneurs et des paysans de Twitter pour qui a ou n’a pas une coche bleue est une connerie . ”

Annoncé dans un tweet mardi, Musk a déclaré que les utilisateurs qui paient pour la vérification recevront la priorité dans les réponses, les mentions et la recherche sur Twitter, ainsi que la possibilité de publier de longues vidéos et audio et de voir moitié moins de publicités sur la plate-forme.

Lundi, il a été signalé pour la première fois que Musk avait demandé aux développeurs d’inclure la vérification comme l’un des avantages du service payant mensuel Twitter Blue du réseau social.les comptes vérifiés existants risquant de perdre leur badge bleu s’ils ne s’abonnent pas au service.

À l’origine, des rapports avaient suggéré que Musk facturerait 20 $ / mois pour la vérification du badge bleuavec le nouveau PDG disant “L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment.” et cela “[Twitter] doit payer les factures d’une manière ou d’une autre !”

Dans l’état actuel des choses, Twitter Blue déverrouille des fonctionnalités Twitter supplémentaires telles que la possibilité de mettre en signet et d’annuler des Tweets, des options de thème de couleur et d’icône d’application, de modifier des tweets, un mode lecteur, etc. Le service coûte 4,99 $/mois et n’est disponible que dans une poignée de pays à travers le monde.