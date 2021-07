Elon Musk dit que la production de Tesla Powerwall est en retard en raison d’une pénurie de puces

En plus de dépenser environ 2,6 milliards de dollars pour l’acquérir, Tesla a assumé les milliards de dettes et autres passifs et obligations de SolarCity. Les enchevêtrements personnels entre les deux sociétés abondaient. Par exemple, les cousins ​​germains de Musk, Lyndon et Peter Rive, ont fondé et dirigé SolarCity, et Musk était simultanément président du conseil d’administration des deux entreprises.

En mai 2015, plus d’un an avant d’acquérir SolarCity, Tesla a lancé son activité Énergie avec un événement pour présenter son Powerwall et des produits de stockage d’énergie plus importants. Musk a vanté l’idée de faire fonctionner les voitures électriques de Tesla sur une énergie solaire propre et abondante, les rendant encore plus durables.

Il a lancé les systèmes de stockage d’énergie comme moyen de fiabiliser les énergies renouvelables, en stockant l’énergie solaire générée pendant la journée pour une utilisation la nuit, par exemple. Au cours de la présentation, Musk a souligné les Powerwalls montés à plat sur un mur à l’arrière de l’auditorium.

Les batteries pourraient permettre aux propriétaires de vivre entièrement hors du réseau, ou au moins éviter les interruptions dues aux pannes de courant. « Il est conçu pour fonctionner très bien avec les systèmes solaires dès la sortie de la boîte », a-t-il déclaré, sans spécifier une certaine marque de panneaux.

Il a dit que Powerwalls serait disponible dans trois à quatre mois.

Au tribunal cette semaine, Musk a raconté une histoire différente, affirmant que les Powerwalls n’auraient pas été possibles à construire sans l’acquisition de SolarCity.

Dans un échange lundi, les avocats des actionnaires ont demandé à Musk s’il pensait que juin 2016 « n’était pas le meilleur moment pour Tesla de se lancer dans l’acquisition d’une entreprise en difficulté financière pour 2 milliards de dollars ».

Musk a déclaré: « Je ne pense pas que SolarCity ait eu des problèmes financiers. »

Les avocats ont ensuite reformulé leur question en disant : « Ce n’était pas le bon moment pour acheter une entreprise, encore moins une entreprise en difficulté financière. N’est-ce pas ?

Musk a répondu: « En fait, ce n’est pas correct. Nous commencions le développement de la batterie Tesla Powerwall. Et pour avoir un produit convaincant, vous aviez vraiment besoin d’une solution solaire et de batterie étroitement intégrée. Et nous ne pouvions pas créer une solution bien intégrée. produit si SolarCity était une entreprise distincte. »

Le tribunal devra déterminer si Musk contrôlait effectivement le conseil d’administration de Tesla et a forcé un accord avec SolarCity, ou si les actionnaires et le conseil d’administration ont pris cette décision de manière indépendante, sur la base de toutes les informations que le PDG était obligé de partager.

Pendant ce temps, Tesla essaie toujours de faire fonctionner son activité solaire de manière rentable et fluide.

La société a déclaré 494 millions de dollars de revenus énergétiques au premier trimestre 2021, une amélioration par rapport à 293 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’année pandémique, mais son coût des revenus du premier trimestre a atteint 595 millions de dollars.

Tesla ne divulgue pas la répartition entre ses produits solaires et de stockage d’énergie, ou ses produits solaires et énergétiques pour les maisons et les projets à plus grande échelle comme son Megapack en Australie.

L’activité automobile beaucoup plus importante de Tesla a généré un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2021.

Au premier trimestre 2021, Tesla a soudainement augmenté les prix de ses installations solaires et a imposé aux clients commandant des panneaux solaires ou des tuiles « Solarglass » de commander également le Powerwall.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, Musk a déclaré :

« Il n’y a qu’une seule configuration. Nous ne vendrons pas une maison solaire sans Powerwall. Ce solaire pourrait être soit une rénovation solaire avec des panneaux conventionnels placés sur le toit, soit le toit en verre solaire Tesla, mais dans tous les cas, il aura le Powerwall. »

Après ces hausses de prix, qui ont affecté rétroactivement certains clients solaires de Tesla, Tesla fait également face à des recours collectifs proposés dans Californie et Pennsylvanie de clients mécontents qui avaient déjà mis en place un financement et apporté des modifications à leur maison pour se préparer aux installations solaires de Tesla.