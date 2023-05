Elon Musk dit que la Fed sera trop lente pour baisser à nouveau les taux d’intérêt

Tesla Le PDG Elon Musk a déclaré mardi dans une interview avec David Faber de CNBC qu’il pensait que la Fed était trop lente pour augmenter les taux, et qu’elle sera probablement trop lente pour les baisser dans les mois à venir.

« Ce qui me préoccupe dans la façon dont la Réserve fédérale prend ses décisions, c’est qu’elle fonctionne avec trop de latence », a déclaré Musk dans l’interview. « Les données sont quelque peu obsolètes. La Réserve fédérale a mis du temps à augmenter les taux d’intérêt, et elle va être lente à les baisser. »

L’opinion de Musk sur la politique monétaire de la Réserve fédérale donne un aperçu de ce que voit un chef d’entreprise majeur en réponse à des taux d’intérêt plus élevés. En tant que dirigeant de Twitter, SpaceX et d’autres sociétés en plus de Tesla, il a une vision large de l’économie au sens large. Cela suggère également que d’autres entreprises qui vendent des produits de luxe à prix élevé pourraient voir la demande baisser dans les mois à venir.

Le 3 mai, la Fed a relevé son taux des fonds fédéraux de 0,25 % pour atteindre un objectif compris entre 5 % et 5,25 %. Il s’agissait de la 10e hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en un peu plus d’un an. Mais les responsables de la Fed ont également laissé entendre qu’elle pourrait cesser d’augmenter les taux dans un proche avenir.

Musk dit que les 12 prochains mois seront difficiles pour Tesla et d’autres entreprises d’un point de vue macroéconomique en raison de l’augmentation des taux d’intérêt qui pince les budgets des consommateurs.

« Vous pouvez franchement considérer l’augmentation du taux de la Fed comme une sorte de pédale de frein pour l’économie », a déclaré Musk. « Cela rend beaucoup de choses plus chères. Donc, si le paiement de la voiture ou votre hypothèque absorbe une plus grande partie de votre budget mensuel, vous avez moins d’argent pour acheter d’autres choses. »