Elon Musk dit que la Fed doit baisser ses taux “immédiatement” pour arrêter une grave récession

Elon Musk pense qu’une récession approche et craint que les tentatives de la Réserve fédérale de réduire l’inflation ne l’aggravent.

Dans un tweet mercredi matin, le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter a appelé la Fed “à réduire immédiatement les taux d’intérêt” ou à risquer “d’amplifier la probabilité d’une grave récession”.

Les remarques sont venues dans un échange avec le co-fondateur de Tesmanian, Vincent Yu, auquel plusieurs autres ont participé.

Plus tard dans le fil, le fondateur de NorthmanTrader, Sven Henrich, observe que la Fed “est restée trop tranquille pendant trop longtemps en interprétant totalement l’inflation de manière erronée et maintenant elle s’est resserrée de manière agressive dans la construction de la dette la plus élevée de tous les temps sans tenir compte des effets de retard de ces hausses de taux, risquant qu’elles ne être de nouveau en retard pour se rendre compte du mal fait.”

Musk a répondu: “Exactement.”

Ce n’est pas la première fois que Musk met en garde contre une catastrophe économique imminente.

Dans un échange similaire le 24 octobre, l’homme le plus riche du monde a estimé qu’une récession mondiale pourrait durer “jusqu’au printemps 24”, bien qu’il ait noté qu’il “devait juste deviner”. Cette prédiction est intervenue au milieu d’une multitude d’avertissements économiques d’autres dirigeants d’entreprise, dont le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de JPMorgan Jamie Dimon et le PDG de Goldman Sachs David Solomon.

La Fed semble entrer dans les derniers stades d’une campagne de hausse des taux visant à lutter contre l’inflation, toujours proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. La banque centrale a augmenté son taux de référence une demi-douzaine de fois cette année, portant le taux d’emprunt au jour le jour à une fourchette cible de 3,75% à 4%, et devrait augmenter encore quelques fois avant de s’arrêter.

Ces derniers jours, les responsables de la Fed ont déclaré qu’ils s’attendaient à des augmentations plus faibles que les quatre augmentations consécutives de 0,75 point de pourcentage, dont la plus récente est intervenue début novembre. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’adresse au public mercredi après-midi dans un discours qui sera prononcé à la Brookings Institution.