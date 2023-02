Elon Musk dit que la colonisation de Mars est possible dans une décennie après le test de tir statique du vaisseau spatial

Elon Musk a souvent parlé de son rêve de colonisation de Mars. Il a fondé SpaceX en 2002 pour atteindre cet objectif et n’a pas regardé en arrière depuis. Alors que Musk était occupé avec Twitter et Tesla ces derniers temps, son entreprise de fabrication de satellites et de fusées a franchi une étape importante. Un prototype du véhicule géant de SpaceX, Starship, a réussi un test de “feu statique” le 9 février (10 février en Inde). Musk, ravi de cette réalisation, a partagé un tweet pour exprimer ses espoirs pour le Starship.

Le but du test était de tirer les 33 moteurs Raptor du prototype de premier étage du Starship, Booster. Le test, effectué dans l’installation Starbase de SpaceX dans le sud du Texas, a vu 31 des 33 moteurs s’enflammer. Des images de drone du test montrent que Booster garde ses moteurs allumés pendant plusieurs secondes et déclenche une énorme tempête de poussière pendant le test. Booster est sorti indemne du nuage de poussière – une autre réalisation majeure.

Dans l’ensemble, la façon dont le test s’est avéré indique une perspective positive envers le tout premier vol d’essai orbital de Starship. Cela pourrait avoir lieu dès le mois prochain, a rapporté Space.com.

“L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total. Mais quand même, suffisamment de moteurs pour atteindre l’orbite !”, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, sur Twitter.

L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total. Mais encore assez de moteurs pour atteindre l’orbite ! https://t.co/QYx3oVM4Gw – Elon Musk (@elonmusk) 9 février 2023

Dans un autre tweet, Musk a écrit : “Un jour, Starship nous emmènera sur Mars”

Elon Musk a également déclaré qu’il espérait que dans les 5 à 10 prochaines années, l’existence humaine sur Mars pourrait être imaginée. Musk se disait “congénitalement optimiste”.

Je dois admettre que je suis congénitalement optimiste (SpaceX et Tesla n’existeraient pas autrement), mais je pense que 5 ans sont possibles et 10 ans sont très probables – Elon Musk (@elonmusk) 9 février 2023

Starship se compose de deux éléments. Le premier est un propulseur géant appelé Super Heavy, tandis que le second est un vaisseau spatial de 50 mètres de haut connu sous le nom de Starship. Les deux sont conçus pour être entièrement réutilisables. Ils seront propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Alors que le booster en utilisera 33, l’étage supérieur nécessitera six unités motrices.

Starship est présenté comme un système de transport potentiellement révolutionnaire. Cela pourrait rendre les voyages et la colonisation de la Lune, de Mars et peut-être d’autres mondes économiquement réalisables. Chaque fois que Starship effectuera son vol inaugural, il reprendra le titre de système de fusée opérationnelle le plus puissant au monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici