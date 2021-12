Elon Musk dit que Jeff Bezos se prend « un peu trop au sérieux »

Elon Musk a déclaré que Jeff Bezos se prenait trop au sérieux dans une interview avec le Financial Times.

Musk est connu pour tweeter et partager constamment des mèmes.

Musk et Bezos, deux des personnes les plus riches du monde, se sont affrontés au fil des ans.

Pour plus d’histoires, allez sur www.BusinessInsider.co.za.

Jeff Bezos doit lâcher prise, selon Elon Musk.

Le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré que son collègue milliardaire « se prend un peu trop au sérieux », dans un entrevue avec le Financial Times publié mercredi le nommant Person of the Year. Musk et Bezos, les deux personnes les plus riches de la planète, se querellent depuis deux décennies.

Musk dirige peut-être le constructeur automobile le plus précieux de la planète – et l’une des entreprises publiques les plus précieuses, point final – mais il n’agit pas comme ça. Du moins pas au sens traditionnel du terme. Contrairement aux cadres supérieurs comme d’autres entreprises, Musk tweete régulièrement mèmes, blagues juvéniles, et la mise à jour occasionnelle de l’entreprise à ses 66,5 millions d’abonnés. Il s’engage fréquemment avec les fans en ligne et se prend des guêtres avec les critiques.

« Je n’arrête pas d’oublier que tu es toujours en vie », a récemment déclaré Musk a répondu à un tweet du sénateur Bernie Sanders appelant à une augmentation des impôts sur les riches.

L’image publique de Bezos, en comparaison, est hautement organisée. Il a seul 3 millions d’abonnés sur Twitter et n’est pas sujet aux mêmes réflexions non filtrées et plaisanteries occasionnelles que Musk. Ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose, car les tweets de Musk l’ont fait atterrir dans eau chaude avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Un commentaire notoire sur la privatisation de Tesla a conduit à un Règlement de 40 millions de dollars cela obligeait également les avocats à examiner certaines des futures publications de Musk sur les réseaux sociaux.

Les commentaires de Musk ne sont que les derniers d’une querelle de 15 ans entre les deux milliardaires, qui s’est intensifiée au milieu d’une rivalité croissante entre leurs sociétés de fusées, SpaceX et Blue Origin. « Il s’avère que Besos [sic] a pris sa retraite afin de poursuivre un travail à temps plein en intentant des poursuites contre SpaceX », Musk tweeté en août. Bezos démissionné en tant que PDG d’Amazon en juillet.

Dans le même souffle qu’il reprochait à Bezos d’être trop sérieux, Musk a déclaré que son rival ne travaille pas assez dur sur sa société spatiale, Blue Origin.

« D’une certaine manière, j’essaie de l’inciter à passer plus de temps chez Blue Origin afin qu’ils fassent plus de progrès », a déclaré Musk au FT. « Comme le dit un de mes amis, il devrait passer plus de temps à Blue Origin et moins de temps dans le bain à remous. »

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Accédez à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.