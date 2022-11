Elon Musk dit que Donald Trump sera réintégré sur Twitter

Elon Musk a déclaré qu’il autoriserait la restauration du compte Twitter de Donald Trump après que les utilisateurs du site Web de médias sociaux ont voté à 52% contre 48% pour permettre le retour de l’ancien président.

Le sondage de 24 heures a recueilli plus de 15 millions de votes. Musk a précédemment rétabli des comptes liés à la personnalité médiatique conservatrice Jordan Peterson et au site Web satirique Babylon Bee.

La réintégration de Trump sur Twitter est politiquement opportune pour lui. L’ancien président a officiellement annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la Maison Blanche en 2024, et Musk lui a donné un outil pour dynamiser son message.

La décision de Musk intervient également à un moment de troubles au sein de Twitter à la suite de licenciements massifs et d’un exode de hauts responsables de la conformité qui ont contribué à une atmosphère chaotique. Les développements ont suscité une inquiétude croissante en interne quant à la vulnérabilité de la plate-forme aux menaces de sécurité et au potentiel de violation d’une ordonnance de consentement avec la Federal Trade Commission des États-Unis, ce qui pourrait entraîner des amendes s’élevant à des milliards de dollars.

Trump était interdit définitivement de Twitter en 2021 “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence” à la suite de l’insurrection au Capitole des États-Unis. En début de semaine, il formellement entré la course présidentielle américaine de 2024, officialisant ce qu’il taquinait depuis des mois.

Reste que ce n’est pas gagné d’avance que l’ancien président revienne sur Twitter. Trump a déclaré plus tôt samedi qu’il voyait “beaucoup de problèmes sur Twitter” et qu’il s’en tiendrait à sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social.

“J’entends dire que nous obtenons un grand vote pour revenir également sur Twitter. Je ne le vois pas parce que je ne vois aucune raison à cela”, a déclaré Trump lors de la réunion de la Coalition juive républicaine à Las Vegas via un lien vidéo. “Ça peut le faire, ça peut ne pas le faire.”

Musk a l’habitude de sonder ses partisans sur tout, d’un bouton modifier pour Twitter, à vente d’actions dans Tesla Inc. et même si les politiciens ou les milliardaires sont plus digne de confiance.

Les entreprises qui font de la publicité sur les réseaux sociaux pourraient se méfier des dommages causés à leurs marques si Trump attirait l’attention avec des tweets plus scandaleux. Le 27 octobre, Musk a publié une note aux annonceurs cherchant à les rassurer sur le fait qu’il ne voulait pas que Twitter devienne un “paysage d’enfer gratuit pour tous”.

“Tout annonceur qui continue de financer Twitter devrait immédiatement suspendre toute publicité”, a déclaré Derrick Johnson, président de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, dans un communiqué à la suite de l’annonce de Musk sur le rétablissement du compte de Trump.