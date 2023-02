Elon Musk dit que c’est "hautement probable" L’homme ira sur Mars dans 10 ans

Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a de nouveau déclaré qu’il est “très probable” que l’homme ira sur Mars d’ici 10 ans, attribuant son calendrier au fait qu’il est “congénitalement optimiste”.

M. Musk a retweeté vendredi une vidéo publiée par sa société aérospatiale montrant un tir d’essai réussi de la fusée d’appoint de son prototype Starship. “Un jour, Starship nous emmènera sur Mars”, a-t-il écrit dans la légende de son message. Notamment, Starship, à sa pleine capacité, est la fusée la plus puissante jamais développée. Selon le site Web de SpaceX, il “transportera à la fois l’équipage et le fret en orbite terrestre, sur la Lune, sur Mars et au-delà”.

Vendredi, en réponse à son retweet, lorsqu’un utilisateur a demandé à M. Musk quand les humains pourront se rendre sur la planète rouge, le patron de SpaceX a déclaré : “Je dois admettre que je suis congénitalement optimiste (SpaceX et Tesla n’existeraient pas autrement) , mais je pense que 5 ans est possible et 10 ans est très probable.”

La vidéo de SpaceX montrait des ingénieurs effectuant un test de feu statique. Selon M. Musk, 31 des 33 moteurs à la base du véhicule ont été allumés simultanément. “L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total. Mais encore assez de moteurs pour atteindre l’orbite”, a-t-il tweeté. Selon Le New York Timessi les 33 moteurs avaient été allumés à pleine puissance, cela aurait été la fusée la plus puissante jamais allumée.

Pendant ce temps, Elon Musk a taquiné quand les humains atteindront Mars pendant des années, prédisant un atterrissage en 2029 le plus récemment. Aller sur Twitter l’année dernière, en mars, il a déclaré qu’il considérait désormais 2029 comme la première date à laquelle les humains pourraient marcher pour la première fois sur Mars.

Plus récemment, le PDG de Tesla et SpaceX a même parlé davantage de sa mission sur Mars. Dans un tweeter adressé à l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, M. Musk a déclaré qu’il espérait amener des gens sur Mars d’ici 2029.

Notamment, si la date cible de M. Musk glisse beaucoup plus loin dans les années 2030, elle sera très proche du moment où l’agence spatiale américaine NASA vise à envoyer les premiers astronautes sur Mars.