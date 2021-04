La NASA a attribué à la société spatiale SpaceX de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk, un contrat de 2,9 milliards de dollars pour la construction d’un vaisseau spatial destiné à amener des astronautes sur la lune dès 2024, a annoncé vendredi l’agence, le choisissant sur Blue Origin de Jeff Bezos et l’entrepreneur de défense Dynetics Inc. Bezos et Musk – les première et troisième personnes les plus riches du monde respectivement, selon Forbes – étaient en compétition pour diriger le retour de l’humanité sur la lune pour la première fois depuis 1972.

Musk’s SpaceX a soumissionné seul tandis que Blue Origin de Bezos, fondateur d’Amazon.com, s’est associé à Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp et Draper. Dynetics est une unité de Leidos Holdings Inc.

«Règles de la NASA !!» Musk a écrit sur Twitter après l’annonce. L’agence spatiale américaine a attribué le contrat pour le premier atterrisseur humain commercial, dans le cadre de son programme Artemis. La NASA a déclaré que l’atterrisseur transportera deux astronautes américains à la surface lunaire.

«Nous devrions accomplir le prochain atterrissage dès que possible», a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA, lors de l’annonce de la vidéoconférence.

« S’ils atteignent leurs jalons, nous avons une chance à 2024 », a ajouté Jurczyk.

La NASA a déclaré que le vaisseau spatial de SpaceX comprend une cabine spacieuse et deux sas pour les promenades sur la lune des astronautes et que son architecture est destinée à évoluer vers un système de lancement et d’atterrissage entièrement réutilisable conçu pour voyager vers la Lune, Mars et d’autres destinations dans l’espace.

SpaceX a également répondu sur Twitter en écrivant: «Nous sommes honorés d’aider @NASAArtemis à inaugurer une nouvelle ère d’exploration spatiale humaine.»

Contrairement aux atterrissages d’Apollo de 1969 à 1972 – les seules visites humaines à la surface de la lune – la NASA se prépare pour une présence lunaire à plus long terme qu’elle envisage comme un tremplin vers un plan encore plus ambitieux d’envoi d’astronautes sur Mars. La NASA s’appuie fortement sur des entreprises privées construites autour de visions partagées pour l’exploration spatiale.

SpaceX devra effectuer un vol d’essai de l’atterrisseur sur la lune avant que les humains ne fassent le voyage, a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable de la NASA, aux journalistes.

On s’attendait à ce que la NASA organise le concours de l’atterrisseur lunaire à deux entreprises d’ici la fin du mois d’avril, mais au lieu de cela, elle n’a choisi que SpaceX, une initiative qui approfondit leur coopération. Jeudi, la NASA a annoncé qu’elle enverrait son équipage à la Station spatiale internationale à bord d’une fusée SpaceX le 22 avril.

L’agence vise à créer un service régulier sur la lune et a déclaré qu’elle organiserait un concours séparé pour ce contrat.

«Nous devons être en mesure de fournir des services lunaires récurrents», a déclaré Mark Kirasich, administrateur associé adjoint de la division Advanced Exploration Systems de la NASA.

L’annonce s’ajoute à une course extraordinaire pour Musk, qui a transformé le constructeur de voitures électriques Tesla Inc. (TSLA.O) en le constructeur automobile le plus précieux au monde, avec une capitalisation boursière de 702 milliards de dollars.

Musk est devenu un conglomérat technologique unipersonnel, lançant ou contrôlant des entreprises poursuivant des vols spatiaux, des voitures électriques, des implants neuronaux et le forage de tunnels souterrains.

Un facteur dans le choix de SpaceX était «quelle est la meilleure valeur pour le gouvernement», a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la Direction des missions d’exploration humaine et d’exploitation de la NASA.

La NASA a déclaré dans un communiqué de presse que le vaisseau spatial HLS de SpaceX, conçu pour atterrir sur la lune, «s’appuie sur les moteurs Raptor testés par la société et sur l’héritage de vol des véhicules Falcon et Dragon».

La décision de la NASA a été un revers pour Bezos, un passionné de l’espace de longue date qui se concentre désormais davantage sur son entreprise spatiale après avoir annoncé en février qu’il démissionnerait de son poste de PDG d’Amazon.

Le contrat a été considéré par Bezos et d’autres dirigeants comme essentiel pour que Blue Origin s’établisse en tant que partenaire souhaité pour la NASA, et mette également l’entreprise sur la voie de la réalisation de bénéfices.

Musk a présenté un programme ambitieux pour SpaceX et ses fusées réutilisables, y compris l’atterrissage d’humains sur Mars. Mais à court terme, l’activité principale de SpaceX a été le lancement de satellites pour l’entreprise Internet Starlink de Musk, ainsi que d’autres satellites et cargaisons spatiales. SpaceX a annoncé mercredi avoir levé environ 1,16 milliard de dollars en financement par actions. Lire la suite

Un prototype de fusée SpaceX Starship non équipé n’a pas réussi à atterrir en toute sécurité le 30 mars après un lancement d’essai depuis Boca Chica, au Texas. Le Starship faisait partie d’une série de prototypes pour la fusée lourde développée par SpaceX pour transporter des humains et 100 tonnes de fret lors de futures missions sur la Lune et sur Mars. Un premier vol orbital Starship est prévu pour la fin de l’année.

