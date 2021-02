Elon Musk vient d’annoncer sur Twitter qu’il est un extraterrestre. Après avoir fait grimper les prix des stocks de crypto-monnaies comme Bitcoin et fait des « mèmes Doge » un phénomène signalé, le PDG de Tesla semble être de retour avec sa dernière bombe.

«Je suis un extraterrestre», a écrit Musk sur Twitter. Le chef de SpaceX répondait à une question d’un entrepreneur indien et fondateur de l’application de paiement par crédit CRED, Kunal Shah.

LIRE: Elon Musk a acheté Dogecoin pour son fils X Æ A-Xii. La valeur de la crypto-monnaie Meme a augmenté de 16%

«Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d’entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre: comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Autant de questions, « A demandé Shah sur Twitter.

Il a en outre supplié Musk en tant que «Seigneur des Ténèbres» et l’a appelé à répondre à ses questions.

Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d’entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre: comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Tant de questions. – Kunal Shah (@ kunalb11) 11 février 2021

Musk, 49 ans, est le PDG de SpaceX et Tesla et également le fondateur de trois autres entreprises. Mais pas du genre à hésiter à interagir avec ses fans, Musk s’est instantanément tourné vers les médias sociaux et a déclaré que la raison de son succès était surhumaine. «Je suis un extraterrestre», écrit-il.

Il ne serait pas surprenant que Musk, qui peut être qualifié de fou de l’espace et dont les plans de colonisation de la planète rouge ne sont pas un secret pour le monde, se révèle être un extraterrestre. Au moins, cela expliquerait les nombreux tweets et mèmes que Musk fait parfois.

LIRE: Elon Musk annonce une pause sur Twitter et Internet est convaincu que le PDG de Tesla est parti pour Mars

Prenez le temps, par exemple, lorsque le milliardaire s’est tourné vers Twitter pour (mal) citer la Bhagavad Geeta pour fouiller les vendeurs à découvert. Ou les nombreux, nombreux mèmes bizarres et one-liners que le PDG de Tesla – un amateur autoproclamé de mèmes, partage sur le site de microblogging.

Suite à la réponse de Musk, Shah a commenté: « Entropie confirmée ».

Le Teslaman connu pour son humour absurde et son amour pour les mèmes délicieux est également le gourou d’Internet. Ses tweets au cours des derniers jours et mois ont fait voler les actions hors des charts. Les gens l’appellent «l’effet Musk».

Sa réponse au fondateur du CRED nouvellement lancé, l’application de paiement indienne recevra-t-elle également un regain de popularité?