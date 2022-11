Elon Musk dit “Hé, arrête de me diffamer” après avoir été critiqué pour avoir laissé Donald Trump revenir sur Twitter

Elon Musk a déclaré samedi soir qu’il restaurerait le compte Twitter de Donald Trump.

Il est critiqué pour sa décision après que 51,8% ont voté pour le retour de Trump dans un sondage Twitter.

L’ex-président a déclaré samedi qu’il n’irait « nulle part » dans un message sur son application de médias sociaux.

Elon Musk est critiqué pour sa décision de lever l’interdiction sur Donald Trump Compte Twitterdire à un tweeter : « Hé, arrête de me diffamer ! »

Son commentaire à Jonathan Greenblatt, le PDG de l’Anti-Defamation League, est intervenu après avoir critiqué la décision de Musk dans une série de tweets. “Pour @Elon Musk permettre à Donald Trump de revenir sur Twitter, apparemment après un bref sondage, montre qu’il n’est pas du tout sérieux quant à la protection de la plateforme contre la haine, le harcèlement et la désinformation.”

Pour @Elon Musk permettre à Donald Trump de revenir sur Twitter, apparemment après un bref sondage, montre qu’il n’est pas du tout sérieux quant à la protection de la plate-forme contre la haine, le harcèlement et la désinformation. https://t.co/Rf0NjAubpI – Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 20 novembre 2022

Greenblatt a également déclaré : « Quand @ADL et autre #StopHateforProfit dirigeants ont rencontré Elon Musk le 1/11, il s’est engagé à ne reformer personne, quelle que soit sa stature, jusqu’à ce qu’il ait mis en place un processus transparent et clair qui tienne compte des points de vue de la société civile.”

Il a ajouté que les décisions de Musk “au cours du mois dernier ont été erratiques et alarmantes, mais cette décision est dangereuse et constitue une menace pour la démocratie américaine. Nous devons nous demander : est-il temps que Twitter s’en aille ?”

Un autre utilisateur a tweeté une publication du 28 octobre où Musk a annoncé il formerait un “conseil de modération du contenu” avant que toute décision concernant la modération du contenu ou la réintégration du compte ne soit prise. Un MSNBC le producteur exécutif a tweeté: “Voilà pour tout ce ‘Conseil de modération de contenu’.”

Musk a également annoncé vendredi que certains comptes suspendus appartenant à Kathy Griffin et The Babylon Bee serait rétabli. À l’époque, il a dit une décision concernant le compte de Trump n’avait pas encore été faite.

Mais alors que certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à la réintégration de Trump, une personne a déclaré que le 45e président américain devrait avoir “tous ses anciens partisans intacts”. Musc a répondu que les ingénieurs travaillaient déjà dessus.

Bien qu’il ait déclaré samedi sur son application de médias sociaux Truth Social qu’il “n’irait nulle part”, Trump n’a pas encore fait de déclaration concernant un retour sur Twitter depuis que son compte a été rétabli.

L’ancien président a été banni de Twitter à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier 2021.

Musk a déclaré en mai qu’il n’était “pas correct d’interdire Donald Trump”. Il a déclaré lors d’une conférence du Financial Times: “Je pense que c’était une erreur. Cela a aliéné le pays et n’a pas empêché Donald Trump de se faire entendre. Je pense que c’était une décision moralement mauvaise et stupide à l’extrême.”

Twitter et un représentant de Donald Trump n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.