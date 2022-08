Elon Musk dit en plaisantant qu’il achète Manchester United

Pour avoir vu huit entraîneurs aller et venir en moins de 10 ans, les supporters de Manchester United connaissent leurs fausses aurores. Mercredi a jeté un éclairage différent sur les conflits au club de football géant: Elon Musk a dit qu’il l’achetait — et alors dit que tout était une blague.

Musk, la personne la plus riche du monde, a déclaré tôt mercredi qu’il n’avait pas été sérieux lorsqu’il avait tweeté des heures auparavant qu’il allait acheter Manchester United Plc, qui languit maintenant au pied de la Premier League anglaise alors que les fans fatigués exhortent le courant propriétaires, la famille américaine Glazer à revendre.

“Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive”, a déclaré Musk lorsqu’un utilisateur lui a demandé s’il était sérieux au sujet de l’achat du club lorsqu’il avait posté, “J’achète Manchester United vous (sic) êtes les bienvenus.”

“Bien que, si c’était n’importe quelle équipe, ce serait Man U”, a-t-il ajouté, mettant du sel dans la plaie pour certains: “C’était mon équipe préférée (sic) quand j’étais enfant.”

Certains fans de Manchester United avaient précédemment exhorté Musk sur Twitter à envisager d’acheter le club, se plaignant de ce qu’ils considèrent comme un sous-investissement dans l’un des plus grands clubs de football du monde. United n’a pas remporté le titre de champion d’Angleterre depuis l’époque du légendaire manager Sir Alex Ferguson a remporté la dernière de ses 20 victoires record en 2013, malgré les efforts d’un casting de huit entraîneurs permanents et temporaires depuis lors.

Dans les premières réactions avant que Musk ne dise qu’il plaisantait, certains utilisateurs ont comparé de manière moqueuse son tweet avec sa course troublée à l’achat de Twitter, ou semblaient ne le considérer que comme une blague.

L’équipe basée dans le nord de l’Angleterre compte plus de 32 millions d’abonnés sur son compte Twitter principal et le premier tweet de Musk sur le club a recueilli plus de 500 000 “j’aime” sur la plateforme en six heures.

Après que Musk ait dit qu’il plaisantait, le Manchester United Fanatics Club Hongrie a déclaré: “C’est juste un tweet de quelqu’un qui ne réfléchit pas toujours à deux fois avant d’écrire quelque chose (sic).”

Le Manchester United Fans Club Kolkata a déclaré: “Cela a de nouveau rétabli le fait qu’Elon et ses tweets ne sont que des gadgets. Bien que cela aurait été formidable s’il avait vraiment investi 1/10e de ce qu’il avait payé pour Twitter pour posséder ce club légendaire … toute la base de fans en a assez des Glazers.”

Au début de la négociation des actions du club cotées à Francfort, l’action avait augmenté de 2,5%.

JOKESTER IRRÉVÉRENT

Musk cherche maintenant à sortir d’un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter quatre mois seulement après avoir annoncé sur la plateforme qu’il rachèterait la société de médias sociaux, ce qui l’a poursuivi en justice.

Il a l’habitude d’être non conventionnel et de publier des tweets irrévérencieux, ce qui rend parfois difficile de dire quand il plaisante.

“Ensuite, j’achète du Coca-Cola pour y remettre de la cocaïne”, a-t-il tweeté le 27 avril, deux jours après que le conseil d’administration de Twitter a accepté son offre non sollicitée d’achat de la société.

Se référant à ce message, il a tweeté mercredi: “Et je n’achète pas de Coca-Cola pour remettre la cocaïne, malgré l’extrême popularité d’une telle décision.”

Les tweets de Musk sur des acquisitions potentielles l’ont mis dans l’eau chaude avec les régulateurs américains dans le passé.

En 2018, il a tweeté qu’il y avait un “financement garanti” pour un accord de 72 milliards de dollars visant à privatiser Tesla, mais n’a pas avancé avec une offre. Musk et Tesla ont chacun payé des amendes civiles de 20 millions de dollars – et Musk a démissionné en tant que président de Tesla – pour résoudre les allégations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis selon lesquelles Musk aurait fraudé les investisseurs.

La SEC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le tweet de Musk selon lequel il achetait le club en dehors des heures de bureau habituelles.

Les ambitions de Musk vont de la colonisation de Mars à la création d’une nouvelle économie énergétique durable, et dans le processus, il a construit la société automobile la plus précieuse au monde, le constructeur de véhicules électriques Tesla, la société de fusées SpaceX et une multitude de petites entreprises. L’un est un fabricant de tunnels appelé la Boring Company.

OPPOSITION GÉNÉRALISÉE

Les réclamations des fans et des experts pour un changement de propriétaire chez les trois fois vainqueurs de la Coupe d’Europe, la compétition de clubs la plus prestigieuse du jeu mondial, se sont intensifiées.

Le journal britannique The Daily Mirror a rapporté l’année dernière que les Glazers, qui ont fait face à une large opposition des fans à leur gestion depuis l’acquisition du club en 2005 pour 790 millions de livres (957 millions de dollars), étaient prêts à vendre mais seulement s’ils étaient offerts à plus de 4 milliards de livres.

Dans son classement annuel de cette année, Forbes a classé Manchester United, avec son énorme base de fans mondiale, le troisième club de football le plus précieux au monde, d’une valeur de 4,6 milliards de dollars, derrière les seuls géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone.

Mais les actions du club de football coté à New York ont ​​​​glissé d’un quart au cours des 12 derniers mois, le valorisant à un peu plus de 2 milliards de dollars. L’action a rebondi au cours du mois dernier, gagnant 16 % pour clôturer à 12,78 $ mardi.

Musk et son avocat n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters sur son message original sur Twitter avant son message selon lequel il plaisantait.

La famille Glazer, basée en Floride, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, et Manchester United lui-même a refusé de commenter.



(Reportage de Juby Babu à Bengaluru et Hyunjoo Jin à San Francisco; écrit par Peter Henderson, Michael Perry et Sayantani Ghosh; édité par Aditya Soni, Neil Fullick et Kenneth Maxwell)