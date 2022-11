Elon Musk dit au personnel de Twitter qu’il a vendu des actions de Tesla pour sauver Twitter

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui est également PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla et l’entrepreneur américain de la défense SpaceX, ont déclaré jeudi aux employés de l’entreprise de médias sociaux qu’il avait récemment vendu des actions de Tesla pour “sauver Twitter”.

Il a fait ces remarques lors d’une réunion à main levée qu’il a organisée en partie pour motiver les employés de Twitter qui restent après des licenciements massifs à travailler dur. Musk a licencié environ la moitié des employés de Twitter après son acquisition de la société pour 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action.

Comme CNBC l’a précédemment rapporté, pour financer sa part de cet accord privé, Musk a vendu la semaine dernière au moins 3,95 milliards de dollars supplémentaires. valeur des actions Tesla. Selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission publiés mardi, le lot d’actions qu’il vient de vendre s’élevait à 19,5 millions d’actions supplémentaires de Tesla.

Plus tôt cette année, il a également vendu pour plus de 8 milliards de dollars d’actions Tesla en avril et environ 7 milliards de dollars en août.

Musk a fait venir des employés de Tesla, dont des dizaines d’ingénieurs du pilote automatique, pour aider à la révision du code et à d’autres travaux sur Twitter, ainsi que des amis, des bailleurs de fonds et des adjoints d’autres sociétés qu’il a cofondées.

Entre autres choses, Musk souhaite que Twitter génère la moitié de ses revenus grâce aux abonnés Twitter Blue et devienne moins dépendant des revenus publicitaires.

La distraction de Musk sur Twitter a ébranlé certains des taureaux les plus fidèles de Tesla. Par exemple, CNBC Pro a rapporté que Wedbush Securities a retiré Tesla de sa liste des actions les plus importantes. L’entreprise a qualifié l’accord Twitter de Musk de “catastrophe d’épave de train”, affirmant que le célèbre PDG a “terni” l’histoire de Tesla et créé un “cycle angoissant” pour les actionnaires.