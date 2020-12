Le magnat de la technologie milliardaire Elon Musk aurait dit à des amis qu’il prévoyait de déménager au Texas, après s’être lassé des taxes et des réglementations élevées en Californie.

Le joueur de 49 ans laisse entendre depuis des mois qu’il pourrait abandonner le Golden State et partage actuellement son temps entre Los Angeles et ses installations SpaceX au Texas.

Mais il a maintenant dit à des amis et à ses associés qu’il prévoyait de rendre le déménagement permanent, ont déclaré des sources anonymes à CNBC.

Le PDG de Tesla et SpaceX entretient une relation orageuse avec la Californie depuis des mois.

Au printemps, il s’est battu avec les législateurs californiens au sujet des restrictions relatives aux coronavirus qui l’empêchaient de rouvrir son usine Tesla à Fremont, près de San Francisco.

En avril, les règles de verrouillage ont été qualifiées de fascistes et ont déclaré: «Rendez aux gens leur putain de liberté».

Peu de temps après, en mai, il a annoncé qu’il déménagerait son siège social de Tesla au Texas ou au Nevada et aurait commencé à se rapprocher du gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Le PDG le mieux payé des États-Unis envisagerait de déménager au Texas, qui n’a pas d’impôt sur le revenu et pourrait lui faire économiser des milliards.

Musk a également critiqué la politique fiscale de la Californie et a affirmé qu’il avait développé un « problème de gain pour trop longtemps » qui forçait les super-riches à sortir.

Le rapport de CNBC cite plusieurs sources anonymes qui prétendent être au courant de ses projets de déménagement – mais ne savent pas où dans l’État de Lone Star il prévoit de s’établir.

L’entrepreneur, qui a dépassé Bill Gates le mois dernier pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde après Jeff Bezos d’Amazon et qui vaut maintenant une valeur estimée à 139 milliards de dollars, a déjà une présence substantielle au Texas.

Son programme SpaceX est basé au Texas depuis 2003.

Il opère à partir du village côtier de Boca Chica près de Brownsville sur un site de lancement connu sous le nom de Starship Production Complex.

La deuxième usine automobile de Tesla doit ouvrir près d’Austin et sa start-up de tunnel, The Boring Company, recrute également dans l’État.

L’investisseur de Boring Company, Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir et ami de Musk, a récemment déménagé dans la région d’Austin depuis la Silicon Valley.

Un déménagement au Texas pourrait potentiellement permettre à Musk d’économiser des milliards de dollars d’impôt sur la base de son programme de rémunération Tesla 2018, qui le récompense lorsque l’entreprise franchit certains jalons.

Le plus grand législateur du Texas, le gouverneur Gregg Abbott, a déclaré que Musk avait choisi le Texas en raison de ses « libertés »

L’entreprise vaut déjà plus de 550 milliards de dollars, après avoir commencé l’année bien en dessous de 100 milliards de dollars.

La Californie a l’impôt sur le revenu le plus élevé du pays à 13,3%, tandis que le Texas n’a pas d’impôt sur le revenu.

Musk est actuellement le PDG le mieux payé des États-Unis, remportant environ 600 millions de dollars.

En octobre, Musk avait remporté des récompenses d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars avant impôts.

Le gouverneur du Texas, Abbott, a accueilli Musk à bras ouverts et semble confirmer le déménagement prévu du PDG au cours de l’été.

En juillet, il a déclaré sur la «Squawk Box» de CNBC que Musk lui avait dit qu’il avait obtenu un permis de conduire du Texas et qu’il était «de bonne foi Texan maintenant».

Abbott a également déclaré que Musk construisait sa prochaine usine Tesla dans l’État parce que cela lui donnerait la liberté d ‘«agrandir la manière dont il voulait se développer».

Tesla aurait reçu des dizaines de millions de dollars d’allégements fiscaux fonciers du Texas pour construire la nouvelle usine dans l’État.

Après avoir annoncé le retour de la société en mai, Musk a révélé dans une série de tweets bizarres qu’il avait l’intention de vendre « presque tous les biens physiques ».

«Ne possédera aucune maison», écrivit Musk.

Musk a ensuite rapidement répertorié sept maisons californiennes à vendre, d’une valeur totale de 137 millions de dollars.

Le milliardaire avait initialement répertorié deux propriétés Bel Air sur Zillow. Cette propriété a été répertoriée pour 30 M $. Il a été acheté par Musk en 2012 pour 17 millions de dollars

Cette image montre les quatre maisons que Musk a récemment répertoriées sur Zillow pour un total de 62,5 millions de dollars. Les maisons (encerclées ci-dessus) sont à distance de marche les unes des autres

Cette maison a été achetée par Musk l’année dernière. Musk a payé 6,4 millions de dollars pour cette résidence située sur Somera Road

Elon Musk a répertorié cinq propriétés californiennes pour un total de 97,5 millions de dollars près de deux semaines après avoir mis deux maisons Bel Air sur le marché pour 39,5 millions de dollars après avoir promis de vendre ses biens matériels. Cette maison se trouve sur Chalon Road à Los Angeles

La cinquième maison, située à Hillsborough, en Californie, a été cotée pour 35 millions de dollars. Musk a acheté la maison de Hillsborough en juin 2017 pour 23,3 millions de dollars. Le manoir de 16000 pieds carrés est situé sur 47,4 acres de terrain et comprend 10 chambres et 10 salles de bains

Elon Musk a mis deux de ses maisons californiennes sur le marché quelques jours à peine après une diatribe bizarre sur Twitter

Quatre des maisons de Los Angeles ont été répertoriées sur Zillow comme une liste multi-propriétés avec un prix demandé de 62,5 millions de dollars.

Il a également répertorié deux propriétés Bel Air, dont une pour 30 millions de dollars.

Le manoir de 16 251 pieds carrés comprend six chambres, 11 salles de bains, une bibliothèque de deux étages, une piscine et un court de tennis.

Actuellement, le siège social de Tesla reste à Palo Alto, en Californie, et la société continue de construire des voitures dans la ville voisine de Fremont.

Musk et les porte-parole de Tesla ont été contactés pour commentaires.

Et Musk n’est pas le seul géant de la technologie à abandonner la Californie.

Hewlett Packard Enterprise a annoncé cette semaine qu’elle déménageait son siège social mondial de la Silicon Valley au Texas.

Le géant de la technologie a été fondé dans un petit garage en 1939, et a ensuite contribué à relancer le boom de la Silicon Valley, qui a fait de la région de la baie un point chaud de la technologie.

La société a annoncé mardi son déménagement dans la banlieue de Houston, au printemps.

L’entreprise construit un campus de 440 000 pieds carrés dans deux bâtiments de cinq étages. Il devrait être achevé en 2022.

Le bureau du gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que le déménagement augmentera la présence de l’entreprise dans la région, qui compte déjà plus de 2600 employés. La société possède également des sites à Austin et à Plano.

Hewlett Packard Enterprise a annoncé cette semaine qu’elle déménageait son siège social mondial de la Californie au Texas. L’entreprise construit un campus de 440 000 pieds carrés dans deux bâtiments de cinq étages, dessin d’architecte illustré. Il devrait être achevé en 2022

Hewlett Packard Enterprise a été créée en 2015 lorsque le pionnier du matériel informatique Hewlett-Packard Inc. s’est scindé en deux parties après des années de lutte pour suivre les tendances de l’industrie, telles que l’abandon des ordinateurs personnels par les consommateurs.

La scission a laissé une nouvelle société, HPE, concentrée sur la vente de matériel de centre de données et de logiciels d’entreprise, tandis qu’une autre nouvelle société, HP Inc., a conservé les anciennes opérations de PC et d’imprimantes.

HP Inc. a toujours son siège à Palo Alto, en Californie, et reste la plus grande des deux sociétés en termes de revenus.

SignEasy, QuestionPro et DZS ont également fait le dans le Lone Star State, CNNreports.