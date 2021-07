ELON Musk a déclaré à un avocat qu’il était un « mauvais être humain » avant de dire que Tesla avait reçu de la « publicité gratuite » de sa part « drôle ».

Le fondateur de Tesla a comparu lundi à la barre pour défendre l’acquisition par son entreprise en 2016 d’une société appelée SolarCity, contre un procès intenté par des actionnaires cherchant à récupérer les 2,6 milliards de dollars que la société a payés pour le fabricant de panneaux solaires en difficulté.

Elon Musk, le fondateur de Tesla, a comparu lundi à la barre des témoins Crédit : AP

Musk a dit à Randall Baron qu’il était un « mauvais être humain » Crédit : Robbins Geller Rudman & Dowd LLP

Il y avait des accusations selon lesquelles Musk était à blâmer pour un accord qui regorgeait de conflits d’intérêts et n’avait jamais réalisé les bénéfices qu’il avait promis.

Dans le cadre de sa défense, Musk a déclaré à l’avocat des actionnaires – qui faisait pression sur Musk pour qu’il reconnaisse ses erreurs en aidant à organiser l’acquisition de SolarCity, un « mauvais être humain ».

« Je pense que vous êtes un mauvais être humain », a déclaré Musk à Randall Baron – le plus grand actionnaire de l’entreprise et son président.

« J’ai un grand respect pour le tribunal », a ajouté Musk plus tard, « mais pas pour vous, monsieur. »

Le procès des actionnaires de longue date affirme que Musk, qui était le plus grand actionnaire de SolarCity et son président, et d’autres administrateurs de Tesla ont manqué à leurs obligations fiduciaires en se pliant aux souhaits de Musk et en acceptant d’acheter la société.

SolarCity avait été fondée par Musk et deux de ses cousins, Lyndon et Peter Rive – ce que les plaignants appellent un conflit d’intérêts évident.

Lundi, devant la Cour de chancellerie du Delaware, Baron a cherché à établir que Musk avait cherché à diriger Tesla sans ingérence et était donc responsable de tout échec.

Dans le cadre du dossier des actionnaires, l’avocat a montré un clip vidéo dans lequel Musk a déclaré qu’il aimait diriger ses propres entreprises parce qu’il ne veut pas que quiconque lui fasse faire ce qu’il ne veut pas faire.

À titre d’exemple de ce qu’il a qualifié de style de gestion impérieux de Musk, Baron a mentionné que le PDG s’était un jour déclaré « Technoking of Tesla ».

Il a donné à son directeur financier le titre de « master of coin », a déclaré Baron – une référence au « Game of Thrones » de HBO – dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les tensions entre Musk et l’avocat du plaignant remontent au moins à 2019, lorsque Musk a insulté Baron dans une déposition et a remis en question son professionnalisme.

« Si nous divertissons, les gens écriront des histoires sur nous. » Elon Musk

Musk a déclaré que ses titres décalés et autres plaisanteries reflétaient simplement son sens de l’humour, et a affirmé que l’attention des médias qui en résultait était souvent au profit de Tesla,

« Si nous sommes divertissants, les gens écriront des histoires sur nous », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en expliquant que la tactique avait permis à Tesla d’économiser de l’argent en publicité.

En ce qui concerne l’acquisition de SolarCity par Tesla, Musk a affirmé qu’il n’avait rien à gagner financièrement car il possédait des actions des deux sociétés.

Musk a également fait valoir que l’échec de SolarCity à répondre à des prévisions de ventes agressives et sa perte de part de marché n’étaient que des revers temporaires. Il a déclaré qu’ils reflétaient sa décision de détourner les ressources de Tesla vers la récupération de la production de la voiture électrique Tesla Model 3 – puis de se lancer « à corps perdu dans une pandémie ».

Baron a insisté à plusieurs reprises sur Musk pour obtenir des preuves que SolarCity avait eu des problèmes.

La société manquait de liquidités, était incapable d’obtenir un financement et risquait de violer les termes d’un accord de prêt existant avant le rachat de Tesla, a-t-il déclaré.

Cependant, Musk n’a rien concédé, arguant que SolarCity aurait pu lever des fonds, s’il le voulait, en émettant des actions.

Il a également noté que les jeunes entreprises à croissance rapide, y compris Amazon et Tesla elle-même, perdaient souvent de l’argent au cours de leurs premières années avant de réussir plus tard.

« J’avais foi », a déclaré Musk, « dans l’avenir de SolarCity. »

Le procès, qui a débuté lundi, marque le point culminant de sept poursuites d’actionnaires, regroupées en une seule, selon lesquelles les administrateurs de Tesla auraient violé leurs obligations fiduciaires en se pliant aux souhaits de Musk en acceptant d’acheter SolarCity.

Un juge a approuvé un règlement de 60 millions de dollars en août dernier, qui a résolu les réclamations formulées contre tous les administrateurs du conseil d’administration de Tesla, à l’exception de Musk, sans aucun aveu de faute.

Cela a laissé Musk comme le seul défendeur restant, car il a refusé de régler.

Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, a qualifié l’acquisition d’« œil noir clair » pour Musk et Tesla, en grande partie parce que SolarCity n’a pas réalisé de bénéfices.

« Il s’agissait essentiellement de mettre de l’argent après le mauvais », a déclaré Ives. « Pour tous les succès et tous les sommets inimaginables que Musk a atteints, c’est l’un des points faibles. »

