Elon Musk dévoile le parfum “Burnt Hair” et en vend 1 million de dollars

Elon Musk, fondateur de SpaceX, Tesla et de la Boring Company, fabricant de tunnels, a mis à jour sa biographie sur Twitter en “vendeur de parfums”. C’est une description précise car il vient de sortir Cheveux brûlésun nouveau parfum en bouteille disponible via le site Web de Boring Company.

Le parfum est un gag qui est passé du royaume de la blague à la réalité. Fin septembre, Musk a fait allusion au produit à venir, tweeter “Cheveux brûlés — Parfum pour hommes par Singed.” C’est un lien avec un ancien produit excentrique de la Boring Company, un lance-flammes vendu en 2018.

Musk a annoncé la disponibilité du parfum dans un tweet mardi, l’appelant “le meilleur parfum sur Terre”. Il semblait tester des slogans dans des tweets de suivi allant de “ne s’éclaire pas plus que ça” à “être le changement que vous voulez dans le monde”.

Burnt Hair n’essaie pas de convaincre qui que ce soit qu’il sent bon. La page du produit contient très peu de détails autres qu’une copie publicitaire l’appelant “l’essence du désir répugnant”. Quelques citations suggèrent que cela sent comme se pencher sur une bougie à table et que cela vous aidera à vous démarquer dans la foule lorsque vous traverserez un aéroport.

Il y a une certaine logique dans toute cette étrangeté. Comme Musc noté“Avec un nom comme le mien, se lancer dans le business des parfums était inévitable. Pourquoi ai-je même combattu si longtemps !?”

La célébrité de Musk semble propulser les ventes du parfum à 100 $ la bouteille (90 £, 160 AU $). Le mardi soir, il a dit les acheteurs avaient déjà acheté 10 000 bouteilles de Burnt Hair. “J’ai hâte que les médias publient demain des articles sur la vente d’un million de dollars de cheveux brûlés”, a-t-il tweeté.

Eh bien voilà, M. Musk. D’une manière ou d’une autre, avec toute la folie du monde moderne, les consommateurs ont acheté pour 1 million de dollars d’un parfum mystérieux appelé Burnt Hair vendu par une entreprise qui fait de gros trous sous terre. C’est probablement ce que ça fait de vivre dans un film de David Lynch.