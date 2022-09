Elon Musk devient poétique tout en partageant un aperçu du lancement de Falcon 9

Depuis la base de Cap Canaveral, SpaceX, après un retard de cinq jours, a finalement lancé la fusée Falcon 9, et a ajouté 54 satellites Starlink à la flotte Starlink en vol stationnaire en orbite terrestre basse, dimanche soir.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, ravi du développement, a tweeté une photo du vaisseau spatial se dirigeant vers le ciel, sur Twitter. Sur fond de ciel bleu, d’étoiles scintillantes et de nuages ​​gris, on voit la fusée Falcon 9 zoomer vers sa destination.

Partageant la photo, Musk, dans la légende, a écrit les paroles de la chanson Vincent de Don McLean. La légende poétique disait : « Nuit étoilée, étoilée, peins ta palette en bleu et gris.

Regarde:

étoilé, nuit étoilée

peignez votre palette

bleu et gris pic.twitter.com/iUm9pzfDGc – Elon Musk (@elonmusk) 19 septembre 2022

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a recueilli près de 70 000 likes et une myriade de réactions de la part des internautes. Un utilisateur a déclaré: “Mon tweet préféré jusqu’à présent.”

Mon tweet préféré jusqu’à présent🖤https://t.co/eDzS2dRMIN – Alok (@ThisIsNotAlok) 19 septembre 2022

“Tellement parfait”, a écrit un autre.

Un autre, suggérant Musk, a commenté: “Votre nouveau fond d’écran de téléphone.”

Votre nouveau fond d’écran de téléphone. https://t.co/LE17waVBfM — Tension générale (@_GeneralVoltage) 19 septembre 2022

Un autre utilisateur a essayé de deviner le nom de la chanson.

“Si jolie, je peux même voir Jupiter clairement.”

Si jolie que je peux même voir Jupiter clairement https://t.co/qw1camNOKs pic.twitter.com/3fs7Bzi6cJ — 🙁 (@erlanggaeee) 19 septembre 2022

Le lancement était prévu pour mardi la semaine dernière, mais la mission a été annulée juste avant de commencer à charger des propulseurs dans la fusée Falcon 9. Les conditions météo, elles aussi, n’étaient pas généreuses et ne permettaient pas de décoller. Après cinq jours de « no go », dimanche, les propulseurs de Falcon ont propulsé les 54 satellites et un lancement réussi a été observé sur le Pad 40 de Cap Canaveral.

SpaceX a également partagé l’aperçu du lancement sur Twitter et a catapulté quatre images de la fusée Falcon 9 sur la plateforme de micro-blogging. L’une des images était celle que Musk a partagée sur son profil avec les lignes de Don McLean.

Photos du lancement du Falcon 9 de ce soir de Starlink → https://t.co/095WHWN1zX pic.twitter.com/WeKSajbWaa — SpaceX (@SpaceX) 19 septembre 2022

Le lancement de dimanche a marqué le 42e lancement de SpaceX en 2022. La fusée emporterait 54 satellites Starlink 4-34 à bord. Avec le lancement, Musk a également partagé que “Starlink est désormais actif sur tous les continents, y compris l’Antarctique”.

