Elon Musk détruit Dogecoin alors qu’il apporte des mèmes cryptographiques à son épisode de SNL – RT USA News

Au lieu d’aller «sur la Lune», le prix de la crypto-monnaie Dogecoin s’est effondré et brûlé alors que le «Dogefather» Elon Musk a accueilli un épisode de Saturday Night Live.

C’est la mère de Musk, Maye, qui a nommé Dogecoin dans le sketch d’ouverture, disant qu’elle espérait que ce ne serait pas son cadeau pour la fête des mères.

« Tout à fait, » a répondu le fondateur de SpaceX et Tesla.

Musk a ensuite fait une apparition dans le segment « Weekend Update » en tant qu’analyste financier se faisant appeler le «Dogefather», hyping la crypto-monnaie avant d’être d’accord avec les acteurs qui «C’est une agitation.»

Après avoir légèrement augmenté au fur et à mesure de la mise en ligne de la comédie, le prix de Dogecoin – une crypto-monnaie mème avec une capitalisation estimée à 90 milliards de dollars à présent – est entré en chute libre. Il a baissé de près de 27 p. 100, passant de 66 cents à 50 cents, en l’espace d’une heure.

Elon Musk a 25 minutes pour sauver son $ DOGE ou il va passer la lune sur son chemin de retour sur Terre. Ou est-ce une formation de motif «Lune et épaules». -26% 🙈 en une heure seulement. pic.twitter.com/S25DbUQvU0 – Ξ Fly Guy Ξ (flyguy.eth) 🚀 🦇🔊 (@FlyGuyInTheSky) 9 mai 2021

Hahahahahah. Les gens de la crypto avaient fait la promotion de l’apparition d’Elon Musk dans SNL avec la possibilité que DOGE monte en flèche. https://t.co/FSXZ47iJJd – Riyan Wahyudi (@riyanwahyudi) 9 mai 2021

Il avait regagné du terrain à la fin de l’épisode, revenant à environ 55 cents.

Vous savez ce qui ne figurait pas sur ma carte de bingo? Elon Musk tente d’expliquer le dogecoin sur SNL – Mme. parfaitement bien (@darbwell) 9 mai 2021

Cela n’a pas aidé que le spectacle de comédie de sketchs ne puisse tout simplement pas décrocher une blague – du moins jusqu’à ce qu’un sketch préenregistré se moque de la poussée de colonisation de Musk sur Mars, mettant en vedette les acteurs Pete Davidson et la star invitée musicale Miley Cyrus.

Le milliardaire excentrique a peut-être essayé d’avertir tout le monde, se présentant comme « La première personne avec Asperger à héberger SNL… ou du moins la première à l’admettre, » et a plaisanté en disant qu’il était « Assez bon pour exécuter » humain « en mode émulation. »

La comédie de sketchs en direct et l’émission de variétés existent depuis 1975 et ont jadis créé des films de comédie cultes tels que « Blues Brothers » et « Wayne’s World », mais sa popularité – et sa capacité à atteindre les Américains au-delà des bulles côtières libérales – s’est estompée ces derniers temps. années.

Pour tous ceux qui se connectent à SNL juste pour Elon – ce n’est pas lui – c’est nul comme ça tout le temps. – Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) 9 mai 2021

Alors que certains ont analysé l’épisode, d’autres ont choisi de considérer l’acte de Musk comme subversif, montrant «DES MILLIONS de jeunes Américains … à quel point l’élite côtière est déconnectée et sourde.»

« Si vous n’êtes pas un gauchiste déchaîné – ils pensent que vous êtes une blague, » a tweeté l’écrivain conservateur Bradley Brewer. «Elon nous a montré à tous qui ils étaient – encore une fois.

À mon avis, ce soir @nbcsnl était génial – simplement parce que @Elon Musk a montré des MILLIONS de jeunes Américains (via #doge) à quel point l’élite côtière est déconnectée et sourde. Si vous n’êtes pas un gauchiste enragé – ils pensent que vous êtes une blague. Elon nous a montré à tous qui ils sont – encore une fois. 🙏🏻 pic.twitter.com/RBp9yRF8JK – Bradley Brewer 🇺🇸 (@realBradBrewer) 9 mai 2021

