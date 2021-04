Le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui est largement connu pour avoir lancé diverses fusées, vaisseaux spatiaux et satellites dans l’espace dans le cadre de son projet SpaceX et maintenant Tesla Motors, a récemment attiré l’attention sur les médias sociaux. Surprendre. Le chef Tesla a été trollé par un utilisateur de Tik-Tok qui l’a qualifié de « destructeur de la planète et de l’humanité ». En réponse à cela, Grimes – la petite amie d’Elon et chanteuse canadienne – a défendu l’entrepreneur avec tact.

L’incident a commencé lorsque Grimes a mis en ligne sa vidéo d’apprentissage de la «danse de l’épée» tout en écoutant la chanson de Weeknd Sauvez vos larmes. Selon US hebdomadaire, un utilisateur de Tik-Tok a remis en question sa relation avec Elon et lui a demandé pourquoi elle sortait avec lui.

Le chanteur canadien n’a pas tardé à répondre et lui a donné une réponse rapide. Bien qu’elle ait répondu à sa question, elle a demandé à l’utilisateur comment Elon faisait ces choses alors que toute sa carrière consistait à rendre les voyages / maisons durables et écologiques. «Cela vaut la peine d’être approfondi», a-t-elle ajouté avec un emoji au cœur blanc.

Bientôt, le prochain utilisateur est intervenu et a demandé à Grimes de confirmer qu’Elon n’était pas un «activiste des droits des hommes». La chanteuse a de nouveau soutenu l’entrepreneur et a répondu par la négative. exemple, le président de SpaceX est une femme, tout comme sa main droite [person] à Neuralink. «

Grimes a été bombardée de questions sur les médias numériques qu’elle gérait très calmement et habilement. En réponse à un autre utilisateur lui demandant de dire à son partenaire de mettre fin à la faim dans le monde, la chanteuse a eu une réponse appropriée. Elle a dit que les gens ne cessent de lui poser la même question à laquelle elle a une réponse. Ce n’est pas aussi facile que les gens le pensent. Le problème est plus grave et ne peut être résolu simplement en jetant des dollars. «Il essaie de se concentrer sur les problèmes qu’il sait pouvoir résoudre et ce sont de véritables problèmes essentiels», a-t-elle conclu.

Grimes et Elon sortent ensemble depuis 2018. Ils ont accueilli leur premier enfant l’année dernière et l’ont nommé X AE A-XII.

