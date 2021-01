Elon Musk détrône Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde

Julian Stähle / alliance de photos via Getty Images

Première réponse de Musk après avoir appris la nouvelle: « Comme c’est étrange. »

Elon Musk est devenu la personne la plus riche du monde jeudi, un moment marquant pour l’entrepreneur qui a vu sa fortune monter en flèche au cours de l’année dernière. Et cela signifie probablement qu’un examen plus minutieux que jamais lui incombera.

Lorsque le marché a ouvert jeudi, Musk a détrôné le fondateur d’Amazon Jeff Bezos de la première place, selon le Bloomberg Billionaires Index. Musk à l’époque avait une valeur nette estimée à environ 188,5 milliards de dollars, soit quelques milliards de plus que Bezos, qui est la personne la plus riche du monde depuis la fin de 2017.

«Comme c’est étrange», Musk tweeté depuis son iPhone à la suite de l’actualité. «Eh bien, retour au travail.»

L’incroyable accumulation de richesses de Musk au cours de l’année dernière a été tirée par une remarquable course haussière dans le stock de Tesla, que Musk a fondé et détient 20%. Le cours de l’action du constructeur automobile a augmenté de plus de 700% en 2020, alimentant une augmentation de 142 milliards de dollars de la valeur nette personnelle de Musk – un niveau de croissance inégalé par aucun autre milliardaire suivi par l’indice.

La valeur nette estimée de Musk pourrait même être sous-estimée: une partie de l’argent de Musk provient de ses actions fondatrices dans SpaceX, l’autre société actuellement dirigée par l’entrepreneur. Contrairement à Tesla, dont la capitalisation boursière est publique et peut être suivie, SpaceX reste une entreprise privée. Les avoirs SpaceX de Musk ne sont donc qu’une estimation basée sur la dernière levée de fonds de la startup en août 2020. Ces avoirs pourraient valoir plus maintenant.

Maintenant qu’il est la personne la plus riche du monde, Musk est susceptible de subir un examen plus minutieux du public au sujet de ses finances. Bezos est devenu un sujet de fascination publique et, à gauche, de colère publique en tant que quintessence de la classe milliardaire américaine, surtout depuis son accession à la première place.

Pendant longtemps, la personne la plus riche du monde a été le fondateur de Microsoft Bill Gates, qui a déployé sa fortune dans la construction de l’une des philanthropies les plus importantes du pays, la Fondation Gates.

Musk rencontrera probablement plus de questions sur ses dons personnels. En 2012, alors qu’il était beaucoup plus pauvre, Musk a signé le Giving Pledge, une promesse publique de donner au moins la moitié de son argent. Et dans les années qui ont suivi, il a très peu parlé de ses projets de philanthropie. Le site Web de son organisme de bienfaisance personnel, la Fondation Musk, est un site Web en texte brut noir sur blanc avec 33 mots et aucun lien.

Une capture d’écran du site Web de la fondation Elon Musk.

Compte tenu de la valeur nette de Musk maintenant, des centaines de milliards de dollars pourraient dépendre de ce que Musk décide exactement de faire de sa fortune.