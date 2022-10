Elon Musk désormais en charge de Twitter, le PDG et le directeur financier sont partis, selon des sources

Tesla Le PDG Elon Musk est désormais en charge de Twitter David Faber de CNBC signalé jeudi.

Le PDG de Twitter Parag Agrawal et le directeur financier Ned Segal ont quitté le siège social de la société à San Francisco et ne reviendront pas.

Musk avait jusqu’à vendredi pour finaliser son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars ou faire face à une bataille judiciaire avec la société.

En avril, Twitter a accepté la proposition de Musk d’acheter le service de médias sociaux et de le rendre privé. Quelques mois plus tard, cependant, Musk a commencé à semer le doute sur ses intentions d’acheter Twitter et alléguait que la société n’avait pas divulgué de manière adéquate le nombre de spams et de faux comptes sur le service.

Lorsque Musk a déclaré qu’il mettait fin à l’accord, Twitter a poursuivi le milliardaire, alléguant que Musk “refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”.

Le milliardaire a également écrit jeudi un message destiné à rassurer les annonceurs sur le fait que les services de messagerie sociale ne se transformeraient pas en “un enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences!”

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, a déclaré Musk dans le message. “Il y a actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société.”

Musk est arrivé au siège de Twitter plus tôt cette semaine avec un évier et a documenté l’événement sur Twitter en disant “Entrer au siège de Twitter – laissez-le couler!”

Le chef de Tesla a également mis à jour sa description Twitter en “Chief Twit”.

Cette histoire se développe, veuillez revenir pour les mises à jour.