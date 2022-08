Elon Musk dépose un autre avis pour mettre fin à l’acquisition de Twitter, citant des raisons supplémentaires

Elon Musk a déposé un autre avis mardi pour mettre fin à son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, citant des raisons supplémentaires “non divulguées”.

Les actions Twitter ont baissé de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Les derniers dépôts interviennent après que l’ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, a allégué plus tôt ce mois-ci “des lacunes extrêmes et flagrantes” de la société de médias sociaux liées à la confidentialité, à la sécurité et à la modération du contenu.

Le 8 juillet, l’équipe juridique de Musk a initialement déposé un avis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour mettre fin à l’acquisition de Twitter. L’équipe juridique de Musk a allégué que “Twitter n’a pas respecté ses obligations contractuelles”.

L’avis de suivi, publié mardi, cite les allégations de Zatko comme raisons supplémentaires de résilier l’accord.

“Des allégations concernant certains faits, connus de Twitter avant et à partir du 8 juillet 2022, mais non divulguées aux parties Musk avant et à ce moment-là, ont depuis été révélées et fournissent des bases supplémentaires et distinctes pour résilier l’accord de fusion”, Mike Ringler, représentant légal de Musk de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a écrit dans une lettre au chef juridique de Twitter.

“Bien que les parties Musk estiment que cet avis de résiliation n’est pas légalement nécessaire pour résilier l’accord de fusion parce qu’elles l’ont déjà valablement résilié conformément à l’avis de résiliation du 8 juillet, les parties Musk remettent cet avis de résiliation supplémentaire dans le cas où la résiliation du 8 juillet L’avis est jugé invalide pour quelque raison que ce soit.”

