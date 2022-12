Elon Musk déploie son muscle médiatique en suspendant les journalistes sur Twitter

La décision d’Elon Musk de suspendre brusquement plusieurs journalistes de Twitter a suscité vendredi un tollé de la part des partisans du premier amendement, des menaces de sanctions de la part des régulateurs européens et des interrogations sur l’avenir de la plateforme de médias sociaux en tant que lieu de rassemblement d’informations et d’idées.

Mais alors que les gens débattaient de questions complexes et nouvelles de liberté d’expression et de censure en ligne, cette décision a également souligné le rôle d’un élément plus simple et plus durable de la vie américaine : le baron de la presse.

Bonjour, citoyen Musk.

Comme William Randolph Hearst et Rupert Murdoch avant lui, M. Musk contrôle désormais un moyen influent de production de médias de masse. Twitter, bien que différent des journaux et des réseaux de télévision, a attiré les journalistes en se présentant comme une place publique virtuelle. Maintenant, M. Musk, malgré son souhait déclaré “que même mes pires critiques restent sur Twitter”, fait jouer son muscle de propriétaire de manière apparemment arbitraire, semblant éliminer les comptes qui lui déplaisent personnellement.