Elon Musk dépense beaucoup pour la sécurité de son père et s’entoure de gardes au milieu des craintes d’enlèvement

ELON Musk a dépensé beaucoup d’argent pour renforcer la sécurité de son père et s’entoure de gardes du corps par crainte d’enlèvement, révèle en exclusivité The US Sun.

Le père du magnat de la technologie, Errol, dit qu’Elon, 51 ans, a investi dans une protection de première classe pour lui chez lui en Afrique du Sud.

Elon Musk craint que son père Errol, 76 ans, ne soit kidnappé Crédit : AP

C’est pourquoi des milliers renforcent la sécurité personnelle de son père Crédit : AFP

L’ingénieur à la retraite, 76 ans, a révélé que son fils craignait que les ravisseurs ne gagnent “les 20 millions de dollars les plus rapides de tous les temps” en ciblant sa famille.

Elon a déclaré le mois dernier qu’il craignait pour sa vie après avoir publié les fichiers Twitter exposant ce qu’il pense être une collusion du gouvernement américain avec la plate-forme de médias sociaux pour censurer le contenu.

Le propriétaire de Twitter a également suspendu un compte qui suivait son jet privé et les journalistes qui ont retweeté ses messages.

Le père de huit enfants a affirmé que cela avait conduit à un “harceleur fou” qui aurait suivi une voiture transportant son jeune fils, X Æ A-12, à Los Angeles et a ajouté que le compte avait “publié mon emplacement exact en temps réel, essentiellement coordonnées de l’assassinat.

Commentant les soucis de sécurité d’Elon, Errol a déclaré : « Après les récentes menaces contre lui, il a décidé que j’avais également besoin de protection.

“S’ils kidnappent l’un d’entre nous, ce sera les 20 millions de dollars les plus rapides que quelqu’un ait jamais gagnés dans sa vie.

“Je pense qu’Elon est un peu naïf à propos des ennemis qu’il se fait, en particulier avec les fichiers Twitter.

“Je n’ai pas peur mais j’ai vraiment peur que quelque chose puisse arriver à Elon même s’il a environ 100 agents de sécurité autour de lui.

“Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que l’une des personnes qu’il exposera avec les fichiers Twitter dise” Je ne veux pas aller en prison “, sorte Elon. Ce n’est pas sorcier.

Errol dit qu’en raison de l’augmentation des menaces contre Elon, l’équipe de son fils a renforcé les mesures de sécurité à son domicile le mois dernier.

Ils comprennent un système de caméras de haute technologie, des clôtures électrifiées et une surveillance 24 heures sur 24 par des gardes « armés jusqu’aux dents ».

Détaillant la nouvelle configuration, Errol a déclaré : « Les gens d’Elon m’ont contacté pour dire qu’ils voulaient complètement sécuriser ma maison.

“J’ai reçu un avis en décembre de cette société de sécurité disant qu’ils avaient des instructions pour sécuriser la maison.

“Ainsi, j’ai maintenant neuf caméras autour de la maison qui sont surveillées 24h/24 et 7j/7 et que je peux surveiller sur mon téléphone et mon téléviseur.

« Ils ont également installé une clôture électrique autour de ma maison.

“J’ai maintenant une sécurité de première classe. C’est incroyable.

“Il a tout, y compris une alimentation de secours, donc cela fonctionne que nous ayons ou non un délestage de la charge électrique.

« Ils ont installé tout ce qui est imaginable ici.

“J’ai maintenant un système de sécurité d’un quart de million de rands (14 600 $) avec une réponse armée par une nouvelle société de sécurité dans ma ville, ce qui, selon moi, est assez bon.

«Ils se concentrent à 100% sur moi. C’est une nouvelle super grande entreprise de sécurité armée jusqu’aux dents.

«Ils me surveillent tout le temps. S’ils voient une voiture étrange dans mon allée, ils entrent et me demandent si je vais bien.

“Je déteste vivre comme ça, mais j’ai vécu comme ça à Johannesburg et à Pretoria, et je comprends d’où ça vient.”

Errol a expliqué que les mesures de sécurité améliorées étaient en retard car il a eu quatre cambriolages au cours de la dernière année.

Il a ajouté: “Ils sont entrés et ont volé deux gros téléviseurs.”

Le chef de Tesla et de SpaceX, Elon, a déclaré après son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre qu’il pensait faire face à d’éventuelles tentatives d’assassinat.

Il a déclaré: “Franchement, le risque que quelque chose de grave se produise ou même d’être littéralement abattu est assez important.

«Je ne ferai certainement pas de défilés de voitures en plein air, permettez-moi de le dire ainsi.

“Ce n’est pas si difficile de me tuer si quelqu’un le voulait, alors j’espère qu’ils ne le feront pas.”

En septembre de l’année dernière, The US Sun a révélé comment Errol avait tué trois intrus armés à la Clint Eastwood en Afrique du Sud en 1998 alors que sa fille Ali, alors âgée de six ans, s’accrochait à sa jambe.

Errol a déclaré qu’Ali avait dit plus tard à un psychologue traumatologue qu’elle se sentait bien à propos de la fusillade “parce que mon père avait gagné”.

L’année dernière, The US Sun a révélé l’affirmation d’Errol selon laquelle il avait engendré un deuxième enfant avec sa belle-fille, Jana, et qu’on lui avait demandé de donner son sperme pour imprégner des femmes de grande classe en Colombie.

Le US Sun a également rapporté l’affirmation d’Errol selon laquelle Elon lui aurait dit qu’il était “très occupé” après avoir annoncé son premier enfant avec Jana en 2018 et comment il pense qu’Elon ferait un bon président malgré sa naïveté.

Errol a déclaré qu’il pensait qu’Elon s’était fait une cible en publiant les fichiers Twitter Crédit : Getty