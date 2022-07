Elon Musk dément les rapports de liaison avec la femme du co-fondateur de Google

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a rejeté un rapport affirmant qu’il avait eu une liaison avec la femme du co-fondateur de Google, Sergey Brin, Nicole Shanahan. “C’est total bs. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique », a commenté le PDG sur un rapport du Wall Street Journal. Il a affirmé que les deux milliardaires de la technologie avaient peut-être mis fin à leur amitié en raison de la liaison entre Shanahan et Musk. Le WSJ a rapporté que “la liaison avec M. Musk a eu lieu début décembre 2021, lors de l’événement Art Basel à Miami… Art Basel est un festival annuel de plusieurs jours qui attire des participants fortunés du monde entier”.

Le rapport affirmait que Musk s’était agenouillé devant Brin, s’excusant abondamment pour l’affaire tout en implorant pardon. Brin a reconnu les excuses mais ne parle pas régulièrement à Musk, ajoute le rapport.

C’est bs total. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique. – Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2022

Brin et Musk étaient des amis proches et Musk a déclaré plus tôt qu’il avait l’habitude de “planter régulièrement” au domicile du co-fondateur du moteur de recherche pendant plusieurs années. Brin a également fourni à Musk environ 500 000 dollars pour Tesla pendant la crise financière de 2008 pour aider le constructeur de voitures électriques alors qu’il avait du mal à augmenter sa production.

Musk a également offert à Brin en 2015 l’un des premiers véhicules utilitaires sport tout électriques de Tesla. Brin a demandé à ses conseillers financiers de vendre ses investissements personnels dans des sociétés appartenant à Elon Musk. Le rapport n’a pas confirmé si les investissements avaient été vendus ni quelle était leur taille.

La nouvelle survient quelques jours seulement après qu’il a été rapporté que Musk avait eu des jumeaux en novembre 2021 avec un cadre supérieur de sa société d’intelligence artificielle, Nueralink. Selon les nouveaux documents judiciaires, Musk et son employé Shivon Zilis ont accueilli deux enfants l’année dernière au moment où le chef de Tesla et sa petite amie d’alors Grimes, avec qui il avait deux enfants, se dirigeaient vers une séparation. Avec cela, Musk devient le père de dix enfants connus. Cela inclut six de sa première femme, Justine Musk. Sur six, l’un d’eux est décédé à 10 mois des suites d’une maladie. Après cela, il a eu deux enfants avec Claire Boucher, connue professionnellement sous le nom de Grimes.

En avril de cette année, Musk et Zilis ont déposé une requête pour changer le nom des jumeaux dans le but d’avoir “le nom de famille de leur père”. Alors que le nom de famille de la mère serait son deuxième prénom. Après un mois, un juge du Texas a approuvé la requête. Un résumé du dossier du tribunal sur le service de recherche juridique de Westlaw a montré qu’un juge avait signé une « ordonnance modifiant les noms de plusieurs enfants » le 11 mai.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici