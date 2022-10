Elon Musk dément la rumeur de Poutine

Le milliardaire a déclaré qu’il n’avait pas parlé avec le président russe avant de tweeter son “plan de paix” pour l’Ukraine

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a démenti un rapport des médias selon lequel il aurait consulté le président russe Vladimir Poutine avant de tweeter un plan pour «Paix Ukraine-Russie.” Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas parlé au dirigeant russe depuis 18 mois après avoir été interrogé sur le rapport sur Twitter mardi.

Le rapport en question a été publié mardi par Vice, qui cite un e-mail du cabinet de conseil politique Eurasia Group. Dans sa réponse, l’homme le plus riche du monde a expliqué qu’il avait «parlé à Poutine une seule fois et c’était il y a environ 18 mois.” Le sujet, a-t-il dit, n’était pas l’Ukraine mais «espace.”

Selon Vice, Ian Bremmer, le fondateur du groupe Eurasia, avait affirmé dans son e-mail que Musk avait non seulement eu une récente rencontre en face à face avec Poutine, mais qu’il avait ensuite partagé les détails juteux avec Bremmer. Poutine, Musk aurait dit à Bremmer, était «prêt à négocier” si l’Ukraine acceptait trois des termes énumérés dans le traité de paix de 280 caractères ou moins qu’il avait tweeté la semaine précédente.

Ces conditions – la Crimée restant russe avec son approvisionnement en eau garanti et l’Ukraine restant neutre – seraient atteintes »peu importe ce que», aurait déclaré Poutine au magnat de Tesla. Musk aurait dit au politologue que Poutine avait également menacé une frappe nucléaire si l’Ukraine envahissait la Crimée, et que «tout était à faire pour éviter ce résultat.”

En échange de l’inversion “L’erreur de Khrouchtchev» et en gardant la Crimée russe, avec une Ukraine neutre comme tampon contre l’expansionnisme de l’OTAN, le plan de paix de Musk exige que la Russie autorise une refonte supervisée par l’ONU des référendums organisés le mois dernier dans les deux républiques du Donbass et les régions de Zaporozhye et de Kherson. Les quatre régions sont officiellement devenues une partie de la Russie au début du mois après que les référendums ont montré qu’une écrasante majorité d’électeurs étaient favorables à l’unification.

Vilipendé par Kiev, avec un diplomate disant à Musk de « se faire foutre » et le président Vladimir Zelensky répondant avec son propre sondage pointu indiquant que ses partisans préféraient un Musk qui «soutient l’Ukraine», le plan a reçu des critiques positives de Moscou. Les propres abonnés de Musk étaient divisés sur la question, bien que le futur propriétaire potentiel de Twitter ait fait remarquer que «robots” était sorti de la menuiserie pour influencer le vote pour l’Ukraine.

Musk, qui a fait don de milliers de satellites de communication Starlink à l’Ukraine en février, a insisté sur le fait qu’il était pro-Ukraine et voulait juste éviter la guerre nucléaire. Cependant, Bremmer a également affirmé que Musk lui avait dit qu’il avait dit au président russe qu’il avait refusé une demande ukrainienne d’activation des terminaux Starlink en Crimée.