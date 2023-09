Elon Musk déménage lui-même les serveurs et montre son « sentiment d’urgence maniaque » chez X, anciennement Twitter

*Ceci est adapté de la biographie de Walter Isaacson, « Elon Musk », publiée ce mois-ci.

« Est-ce que ce délai me semble quelque chose que je trouverais vaguement acceptable ? » » a demandé Musk. « Évidemment non. Si un délai est long, c’est faux. »

Il était tard dans la nuit du 22 décembre et la réunion dans la salle de conférence de Musk au 10e étage de X, anciennement Twitter, était devenue tendue. Il parlait à deux gestionnaires d’infrastructures X qui n’avaient pas beaucoup eu affaire à lui auparavant, et certainement pas lorsqu’il était de mauvaise humeur.

L’un d’eux a essayé d’expliquer le problème. La société de services de données qui hébergeait l’une des fermes de serveurs de X, située à Sacramento, avait accepté de leur accorder quelques prolongations à court terme de leur bail afin qu’ils puissent commencer à déménager de manière ordonnée courant 2023. « Mais ce matin », a déclaré le manager nerveux à Musk, « ils sont revenus vers nous et nous ont dit que ce plan n’était plus sur la table parce que, et ce sont leurs mots, ils ne pensent pas que nous serons financièrement viables ».

L’installation coûtait à X plus de 100 millions de dollars par an. Musk voulait économiser cet argent en déplaçant les serveurs vers l’une des autres installations de X, à Portland, dans l’Oregon. Un autre responsable présent à la réunion a déclaré que cela ne pouvait pas être fait tout de suite. « Nous ne pouvons pas sortir en toute sécurité avant six à neuf mois », a-t-elle déclaré d’un ton neutre. « Sacramento doit encore être là pour desservir le trafic. »

Au fil des années, Musk a été confronté à plusieurs reprises à un choix entre ce qu’il pensait nécessaire et ce que d’autres lui considéraient comme possible. Le résultat était presque toujours le même. Il s’est arrêté en silence pendant quelques instants, puis a annoncé : « Vous avez 90 jours pour le faire. Si vous n’y parvenez pas, votre démission est acceptée.

Le responsable a commencé à expliquer en détail certains des obstacles au déménagement des serveurs à Portland. « Il a différentes densités de rack, différentes densités de puissance », a-t-elle déclaré. « Les chambres doivent donc être améliorées. » Elle a commencé à donner beaucoup plus de détails, mais après une minute, Musk l’a interrompu.

« Cela me fait mal au cerveau », a-t-il déclaré.

« Je suis désolée, ce n’était pas mon intention, » répondit-elle d’un ton monotone et mesuré.

« Connaissez-vous l’emoji tête-explosion ? » il lui a demandé. « C’est à ça que je ressens en ce moment. Quel tas de putains de taureaux —. Bon sang, putain de Christ. Portland a évidemment des tonnes d’espace. C’est trivial de déplacer des serveurs d’un endroit à un autre. «

Les managers X ont de nouveau tenté d’expliquer les contraintes. Musk l’interrompit. « Pouvez-vous demander à quelqu’un de se rendre dans nos centres de serveurs et de m’envoyer des vidéos de l’intérieur ? » Il a demandé.

C’était trois jours avant Noël et le manager avait promis la vidéo dans une semaine. « Non, demain », a ordonné Musk. « J’ai moi-même construit des centres de serveurs et je peux dire si vous pouviez y installer plus de serveurs ou non. C’est pourquoi je vous ai demandé si vous aviez réellement visité ces installations. Si vous n’y êtes pas allé, vous ne faites que parler de taureaux- –. »

SpaceX et Tesla ont réussi parce que Musk a poussé sans relâche ses équipes à être plus rapides, plus agiles et à lancer des exercices d’incendie qui ont extrudé tous les obstacles. C’est ainsi qu’ils avaient bricolé une chaîne de production automobile dans une tente à Fremont, une installation d’essai dans le désert du Texas et un site de lancement à Cap Canaveral constitué de pièces usagées.

« Tout ce que vous avez à faire est simplement de déplacer les putains de serveurs à Portland », a-t-il déclaré. « Si cela prend plus de 30 jours, cela m’épaterait. » Il fit une pause et recalcula. « Il suffit de faire appel à une entreprise de déménagement, et cela prendra une semaine pour déplacer les ordinateurs et une autre semaine pour les brancher. Deux semaines. C’est ce qui devrait arriver. »

Tout le monde était silencieux. Mais Musk était encore en train de s’échauffer. « Si vous aviez un putain de U-Haul, vous pourriez probablement le faire vous-même. » Les deux managers X ont regardé s’il était sérieux. Deux des plus grands fidèles de Musk, Steve Davis et Omead Afshar, étaient également présents à la table. Ils l’avaient vu ainsi plusieurs fois auparavant, et ils savaient qu’il pourrait l’être.

« Pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant ? » » a demandé James Musk.

James et son frère Andrew, jeunes cousins ​​germains de Musk, volaient avec lui de San Francisco à Austin vendredi soir 23 décembre, au lendemain de la frustrante réunion sur l’infrastructure sur le temps qu’il faudrait pour déplacer les serveurs hors des installations de Sacramento. . Passionnés de ski, ils avaient prévu d’aller seuls à Tahoe pour Noël, mais Elon les a invités ce jour-là à venir à Austin.

James était réticent. Il était mentalement épuisé et n’avait pas besoin de plus d’intensité, mais Andrew l’a convaincu qu’ils devraient y aller. C’est comme ça qu’ils se sont retrouvés dans l’avion en écoutant Elon se plaindre des serveurs.

Ils étaient quelque part au-dessus de Las Vegas lorsque James suggéra qu’ils pourraient les déplacer maintenant. C’était le genre d’idée impulsive, peu pratique et qui fait irruption dans la brèche, que Musk adorait. Il était déjà tard dans la soirée, mais il a dit à son pilote de se dérouter et ils ont fait une boucle jusqu’à Sacramento.

La seule voiture de location qu’ils ont pu trouver à leur atterrissage était une Toyota Corolla. Ils ne savaient même pas comment ils pourraient pénétrer dans le centre de données la nuit, mais un membre du personnel de X très surpris, un type nommé Alex d’Ouzbékistan, était toujours là. Il les laissa entrer joyeusement et leur fit visiter les lieux.

L’installation, qui abritait également des salles de serveurs pour de nombreuses autres entreprises, était très sécurisée, un scanner rétinien étant requis pour accéder à chacun des coffres-forts. Alex l’Ouzbek a réussi à les faire entrer dans le coffre-fort X, qui contenait environ 5 200 racks de la taille d’un réfrigérateur contenant chacun 30 ordinateurs.

« Ces choses ne semblent pas si difficiles à déplacer », a annoncé Elon. C’était une affirmation déformant la réalité, puisque chaque rack pesait environ 2 500 livres et mesurait huit pieds de haut.

« Vous devrez embaucher un entrepreneur pour soulever les panneaux de plancher », a déclaré Alex. « Ils doivent être soulevés avec des ventouses. » Un autre groupe d’entrepreneurs, a-t-il expliqué, devrait alors passer sous les panneaux de plancher et débrancher les câbles électriques et les barres sismiques.

Musk s’est tourné vers son agent de sécurité et lui a demandé d’emprunter son couteau de poche. En l’utilisant, il a pu soulever l’une des bouches d’aération du sol, ce qui lui a permis d’ouvrir les panneaux du sol. Il a ensuite rampé lui-même sous le serveur, a utilisé le couteau pour ouvrir une armoire électrique, a débranché les fiches du serveur et a attendu de voir ce qui se passait. Rien n’a explosé. Le serveur était prêt à être déplacé.

« Eh bien, cela ne semble pas très difficile », dit-il sous les yeux d’Alex l’Ouzbek et du reste de la bande. Musk était totalement enthousiasmé par ce point. C’était, dit-il avec un grand rire, comme un remake de Mission : Impossible, édition Sacramento.

Le lendemain – la veille de Noël – Musk a appelé des renforts. Ross Nordeen, qui travaillait avec son ami James chez Tesla, est venu en voiture de San Francisco. Il s’est arrêté à l’Apple Store d’Union Square et a dépensé 2 000 $ pour racheter tout le stock d’AirTags afin que les serveurs puissent être suivis tout au long de leur voyage, puis s’est arrêté à Home Depot, où il a dépensé 2 500 $ en clés, coupe-boulons, lampes frontales, et les outils nécessaires pour dévisser les boulons sismiques.

Steve Davis, un fidèle lieutenant de Musk, a demandé à quelqu’un de se procurer un semi-remorque et d’aligner des camions de déménagement. D’autres recrues sont arrivées de SpaceX. Les racks de serveurs étant montés sur roues, l’équipe a pu en déconnecter quatre et les faire rouler jusqu’au camion en attente. Cela montrait que les quelque cinquante deux cents personnes pourraient probablement être déplacées en quelques jours. « Les gars sont en train de botter le cul ! » Musk exultait.

D’autres travailleurs de l’établissement ont regardé avec un mélange d’étonnement et d’horreur. Musk et son équipe rebelle déployaient les serveurs sans les mettre dans des caisses ni les emmailloter dans du matériel de protection, puis en utilisant des sangles achetées en magasin pour les fixer dans le camion. « Je n’ai jamais chargé un semi-remorque auparavant », a admis James. Ross a qualifié cela de « terrifiant ». C’était comme nettoyer un placard, « mais les choses qu’il contient sont totalement critiques ».

À 15 heures, après avoir chargé quatre serveurs dans le camion, la nouvelle de l’affaire est parvenue aux hauts dirigeants de NTT, la société qui possédait et gérait le centre de données. Ils ont donné l’ordre à l’équipe de Musk de s’arrêter. Musk éprouvait le mélange de joie et de colère qui accompagnait souvent l’une de ses poussées maniaques. Il a appelé le PDG de la division stockage, qui lui a dit qu’il était impossible de déplacer des racks de serveurs sans l’intervention d’un groupe d’experts. « Des taureaux… », a expliqué Musk. « Nous en avons déjà chargé quatre dans le semi-remorque. »

Le PDG lui a alors dit que certains étages ne pouvaient pas supporter plus de 500 livres de pression, donc faire rouler un serveur de 2 000 livres causerait des dommages. Musk a répondu que les serveurs avaient quatre roues, donc la pression en un point n’était que de 500 livres. « Ce mec n’est pas très bon en mathématiques », a déclaré Musk aux mousquetaires.

Après avoir gâché la veille de Noël des dirigeants de NTT et leur avoir fait perdre potentiellement plus de 100 millions de dollars de revenus pour l’année à venir, Musk a fait preuve de pitié et a déclaré qu’il suspendrait le déplacement des serveurs pendant deux jours. Mais ils reprendraient, a-t-il prévenu, au lendemain de Noël.

Après Noël, Andrew et James sont retournés à Sacramento pour voir combien de serveurs supplémentaires ils pourraient déplacer. Ils n’avaient pas apporté assez de vêtements, alors ils sont allés chez Walmart et ont acheté des jeans et des T-shirts.

Les entrepreneurs en déménagement que NTT voulait qu’ils fassent appel à eux facturaient 200 dollars de l’heure. James est donc allé sur Yelp et a trouvé une entreprise nommée Extra Care Movers qui ferait le travail pour un dixième du coût. L’entreprise hétéroclite a poussé l’idéal de la casse jusqu’à ses limites. Le propriétaire avait vécu dans la rue pendant un certain temps, puis avait eu un enfant et essayait de changer de vie. Il n’avait pas de compte bancaire, alors James a fini par utiliser PayPal pour le payer.

Le deuxième jour, l’équipage voulait de l’argent, alors James s’est rendu à la banque et a retiré 13 000 $ de son compte personnel. Deux des membres de l’équipage n’avaient aucune pièce d’identité, ce qui rendait difficile leur inscription dans l’installation. Mais ils se sont rattrapés par la bousculade. « Vous recevez un pourboire en dollars pour chaque serveur supplémentaire que nous déplaçons », a annoncé James à un moment donné. À partir de ce moment-là, lorsqu’ils en avaient un nouveau sur un camion, les ouvriers leur demandaient combien ils en avaient.

Les serveurs contenaient des données utilisateur et James ne réalisait pas au départ que, pour des raisons de confidentialité, ils étaient censés être effacés avant d’être déplacés. « Au moment où nous avons appris cela, les serveurs avaient déjà été débranchés et déployés, il était donc impossible de les restaurer, de les rebrancher, puis de les effacer », dit-il. De plus, le logiciel de nettoyage ne fonctionnait pas. « Putain, qu’est-ce qu’on fait ? » Il a demandé. Elon leur a recommandé de verrouiller les camions et de les suivre.

James a donc envoyé quelqu’un chez Home Depot pour acheter de gros cadenas, et ils ont envoyé les codes de combinaison sur une feuille de calcul à Portland pour que les camions puissent y être ouverts. « Je n’arrive pas à croire que ça ait fonctionné », dit James. « Ils sont tous arrivés à Portland sains et saufs. »

À la fin de la semaine, ils avaient utilisé tous les camions disponibles à Sacramento. Bien que la zone ait été frappée par la pluie, ils ont déplacé plus de 700 étagères en trois jours. Le précédent record dans cet établissement était de 30 en un mois. Cela laissait encore beaucoup de serveurs dans l’installation, mais les mousquetaires avaient prouvé qu’ils pouvaient être déplacés rapidement. Le reste a été géré par l’équipe d’infrastructure X en janvier.

Tout cela est très excitant et inspirant, n’est-ce pas ? Un exemple de l’approche audacieuse et décousue de Musk ! Mais comme pour tout ce qui concerne Musk, ce n’était hélas pas si simple. C’était aussi un exemple de son imprudence, de son impatience face aux représailles et de la façon dont il intimidait les gens. Les ingénieurs en infrastructure de X avaient tenté de lui expliquer, lors de cette réunion avec des emojis et une explosion de tête une semaine plus tôt, pourquoi une fermeture rapide du centre de Sacramento serait un problème, mais il les a abattus. Il avait l’habitude de savoir quand ignorer les opposants. Mais pas parfait.

Pendant les deux mois suivants, X fut déstabilisé. Le manque de serveurs a provoqué des effondrements, notamment lorsque Musk a hébergé un Twitter Spaces pour le candidat à la présidentielle Ron DeSantis. « Rétrospectivement, la fermeture de Sacramento était une erreur », admettait Musk en mars 2023. « On m’a dit que nous avions une redondance dans nos centres de données. Ce qu’on ne m’a pas dit, c’est que nous avions 70 000 références codées en dur à Sacramento. Et il y a encore des merdes qui sont cassées à cause de ça. »

Ses lieutenants les plus précieux chez Tesla et SpaceX avaient appris à détourner ses mauvaises idées et à lui transmettre au goutte-à-goutte des informations indésirables, mais les anciens employés de X ne savaient pas comment le gérer. Cela dit, X a survécu. Et l’affaire de Sacramento a montré aux employés de X qu’il était sérieux lorsqu’il parlait de la nécessité d’un sentiment d’urgence maniaque.

Walter Isaacson est un contributeur de CNBC et l’auteur des biographies d’Elon Musk, Jennifer Doudna, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Albert Einstein, Benjamin Franklin et Henry Kissinger. Il enseigne l’histoire à l’Université de Tulane et a été rédacteur en chef du Time et PDG de CNN.

