Elon Musk demande au tribunal de rejeter la demande de Twitter pour un procès rapide

Elon Musk veut du temps pour se préparer à un procès concernant son retrait litigieux d’un accord d’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, selon un dossier déposé vendredi devant un tribunal de la chancellerie du Delaware par ses avocats.

L’équipe de Musk a déclaré que le procès devrait attendre l’année prochaine, après que Twitter ait demandé un traitement accéléré et une audience dès septembre.

Dans leur dépôt, une opposition à une requête déposée plus tôt par Twitter, les avocats de Musk ont ​​allégué que la société avait fait une “demande soudaine de vitesse de distorsion après deux mois de traînées de pieds et d’obscurcissement”, et ont déclaré qu’il s’agissait de la “dernière tactique de Twitter pour dissimuler la vérité”. sur les comptes de spam.”

Une audience accélérée, selon Musk, serait une tactique injuste et un moyen de dissimuler l’étendue des problèmes de la plate-forme avec de faux comptes. Plus tôt cette semaine, Twitter a poursuivi Musk, alléguant que le PDG de Tesla engageait un effort de mauvaise foi pour se retirer de l’accord.

Les avocats de Musk ont ​​fait valoir que “ce serait un” exploit extraordinaire “que de juger une affaire complexe d’accord annulé en seulement cinq à six mois”, et ils disent que “la tenue d’un procès en février 2023 équilibrerait les intérêts des parties et de la Cour”.

Twitter demandait une audience dans environ 60 jours.

Twitter a refusé de commenter la question. Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire.

