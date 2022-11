Elon Musk demande au personnel de Twitter de s’engager à “de longues heures” ou de partir

Nouveau Twitter Le PDG et administrateur unique Elon Musk a envoyé mercredi un e-mail à l’échelle de l’entreprise aux employés restants de l’entreprise de médias sociaux, exigeant qu’ils s’engagent à travailler “de longues heures à haute intensité” ou reçoivent “trois mois d’indemnité de départ”, s’ils ne consentaient pas à ces conditions , ou soutenez sa vision de “Twitter 2.0”.

L’ultimatum à l’échelle de l’entreprise, envoyé vers minuit à l’heure de San Francisco et partagé avec CNBC, intervient après que Musk a déjà licencié des dirigeants clés de Twitter, licencié la moitié des employés à temps plein de Twitter et réduit le nombre de sous-traitants travaillant avec l’entreprise sans préavis. Cette semaine, il a également licencié des ingénieurs chevronnés de Twitter après qu’ils l’aient critiqué en public ou sur les canaux internes Slack de l’entreprise.

Depuis que Musk a pris ses fonctions le 28 octobre, il a annoncé des changements radicaux prévus pour Twitter. Un changement qu’il a insisté pour que l’entreprise déploie rapidement, appelé Twitter Blue verification, a cependant dû être annulé.

Le service d’abonnement Blue à 7,99 $/mois permettait aux gens de payer pour une coche bleue qui ressemblait à la marque précédemment réservée pour montrer qu’un compte était vérifié ou officiel.

Un déluge d’imitateurs a acheté les coches des abonnés payants pour se faire passer pour des célébrités, des marques et des politiciens légitimes, et dans certains cas, ils ont publié de fausses informations sur les entreprises.

Par exemple, des comptes ont usurpé l’identité de la multinationale pharmaceutique Eli Lilly. Un imitateur a causé un grave problème quand ils ont tweeté, “nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite.” Le tweet est resté sur la plate-forme de médias sociaux pendant des heures avant d’être supprimé. Le vrai compte Eli Lilly tweeté plus tard: “Nous nous excusons auprès de ceux qui ont reçu un message trompeur d’un faux compte Lilly.”

Le cours de l’action d’Eli Lilly chuté brusquement après la publication du faux message, et la société a décidé de suspendre indéfiniment la publicité sur Twitter.

Musk prévoit maintenant une version révisée de Twitter Blue Verified le 29 novembre.

Voici l’e-mail complet qu’Elon Musk a envoyé aux employés de Twitter mercredi (transcrit par CNBC):

De : Elon Musk

À : Équipe [at Twitter]

Subj. Une bifurcation sur la route

Date : 16 novembre 2022 [time stamp removed]

À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous devrons être extrêmement inconditionnels. Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle constituera une note de passage.

Twitter sera également beaucoup plus axé sur l’ingénierie. La conception et la gestion des produits seront toujours très importantes et relèveront de moi, mais ceux qui écrivent du bon code constitueront la majorité de notre équipe et auront la plus grande influence.

En son cœur, Twitter est une société de logiciels et de serveurs, donc je pense que cela a du sens.

Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur oui sur le lien ci-dessous :

[Link removed]

Quiconque ne l’a pas fait avant 17 h HE demain (jeudi) recevra trois mois d’indemnité de départ.

Quelle que soit la décision que vous prendrez, merci pour vos efforts pour faire de Twitter un succès.

Élon